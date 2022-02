Rigenerazione capillare K18: tutte la amano, tutte la cercano

LUGANO - “Una rivoluzione per i capelli decolorati e trattati: zero danni a ogni cambio look e chioma setosa” (Miriana Lussana, Salone Miriana).

“È un po’ come riportare indietro le lancette dell’orologio per i capelli, pazzesco no?” (Fiore D’Agostino e Ida Beatrice, Il Sorriso dei Capelli).

Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di una formula peptidica innovativa in grado di invertire immediatamente – e in modo permanente – i danni causati da stress termico, chimico o meccanico, ricollegando le catene di cheratina dei capelli danneggiati.

Con K18 i capelli appaiono in perfetta salute anche dopo decolorazioni estreme o styling a temperature “infuocate”.

Una meravigliosa notizia soprattutto per le blonde lover, per le amanti delle schiariture o dei cambi look audaci e frequenti: addio doppie punte e fastidiosa sensazione di secchezza post-trattamenti, benvenuti colori luminosi e capelli morbidissimi.

Stessi benefici anche per chi sceglie di rivoluzionare lo styling con la stiratura o con la permanente, mantenendo la chioma vitale e sana.

E K18 funziona già dalla prima applicazione: è proprio questa qualità a rendere la rigenerazione K18 un plus per parrucchieri e clienti che, una volta provato, sembrano non volerne più a farne a meno!

Del resto come non amare la possibilità di riportare i capelli a un perfetto stato di salute, mentre si rincorrono tendenze e voglia di cambiamento?

Con la rigenerazione capillare K18 nessun cambio look rischia di rovinare i capelli.

Decolora, colora, stira… ricomincia e rivoluziona tutte le volte che vuoi, ma sempre con capelli meravigliosi!

Are you ready?

La rivoluzione K18 ti aspetta nei saloni certificati Hairlovers – distributore ufficiale in Ticino.

Cerca il salone più vicino a te o contatta Hairlovers per info.