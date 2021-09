Il giorno più bello? Quello alla SPA…

LUGANO/PARADISO - Che c’è di più bello che una giornata nella SPA, e aggiungiamo anche a farci tutta una serie di trattamenti? Beh non è difficile la risposta, senza bisogno di riempire di carburante il serbatoio della nostra auto e partire per chissà dove, proprio a Paradiso (Lugano) esiste un luogo che ci mette a posto con l’anima e la mente.

Si chiama TIARÈ, un mix sinuoso di materiali pregiati e armonici che in pochi istanti ci offuscano la routine e lo stress delle giornate lavorative. I prodotti che accompagnano ogni trattamento per la cura del corpo, sono l’espressione dell’eccellenza, e la sapienza del personale altamente specializzato. Il fiore Tiarè, simbolo di questa SPA, non è stato nominato casualmente a rappresentare il culto del benessere, ma tutto è stato finemente studiato ad hoc.

La SPA da sempre rappresenta il luogo per eccellenza, già da tempi antichi esisteva ed era elevata per le sue preziose proprietà. Ogni essere umano ritrova i propri pensieri e si riapacifica con tutto ciò che lo circonda insomma.

TIARÈ proprio il 18 settembre aprirà le sue porte, per una giornata che promette forti emozioni per tutti coloro, e sono parecchi, amano coccolare il proprio corpo con trattamenti all’avanguardia e rilassarsi “racchiusi” nell’esclusività di un SPA d’altri tempi.

Lo staff di TIARÈ per questo particolare periodo che si sta affacciando all’autunno, consiglia Epilazione Laser, trattamento che presentato nella giornata di porte aperte del 18 settembre (prenotazione e prova gratuita), e il trattamento LPG, snellente & anti-aging (vedi video). Che dire, il giorno più bello sarà proprio nella tua SPA in Paradiso….

Company Profile

TIARÈ SPA a Paradiso, non smette di sorprendere, al suo interno, racchiude un’esclusiva oasi dove trovare rifugio per ristabilire un’armonia spirituale, mentale e fisica. Attorno alla vasca ad idromassaggio, atmosfere lontane, antiche pratiche di salute e bellezza tramandate con sapienza da altre culture, rappresentate dalle molteplici fragranze di thé che si possono scegliere e gustare in questa esclusiva oasi. Per info clicca qui