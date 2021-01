La signora in sughero e il suo e-commerce

PARADISO -

Verrebbe da dire: "benedetto sia il commercio online". A dire il vero è proprio così, in tempi di pandemia chi ha abbinato già da tempo, un negozio virtuale alla presenza fisica può sicuramente rallegrarsi. Certo il negozio fisico è tutt’altra faccenda, soprattutto quando si ha a che fare con la signora del sughero, ovvero Silvana. Colei che ha creato questo angolo del tutto particolare, dove l’oggettistica e articoli in sughero trovano il loro habitat naturale.

Dicevamo, la simpatia contagiosa di Silvana certo non accontenta chi per varie vicissitudini deve acquistare online, ma tant'è.

Dunque partiamo da qui, Silvana, il tuo negozio non è solo fisico ma anche virtuale, una scelta nata fin da subito?

Certamente, coniugare i nostri articoli in sughero con la possibilità di acquistare anche online (www.biocorkdesign.ch), è parte del progetto di marketing, anche perché gli articoli non sono facili da reperire, dunque avere una piattaforma che distribuisce è molto importante

In questo periodo da che parte pende la bilancia delle entrate?

Malgrado il periodo del tutto particolare, il periodo di Natale è stato discreto, sia nelle vendite online che fisicamente. Certo allo stato attuale pochissime persone circolano, i motivi sono ben noti. La nostra piattaforma diventa così una vetrina fondamentale

Anche il vostro negozio online (www.biocorkdesign.ch) offre una scelta molto accattivante

Cerchiamo di avere gli stessi prodotti sia fisici che digitali, l’obbiettivo è un aggiornamento costante. La scelta di avere lo shop online oggi si rivela fondamentale per tutti. Pandemia o meno è indispensabile.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info clicca qui

