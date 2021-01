Prepariamoci all’estate: I trattamenti di medicina estetica più richiesti in primavera

LUGANO - Con l'arrivo di una nuova primavera sarà il momento di eliminare le cellule morte, migliorare la circolazione e idratare la pelle.

Quali sono quindi i trattamenti che ancora si possono fare prima della venuta della tanto amata estate?

BOTOX

FILLER ALL’ACIDO IALURONICO

BIORIVITALIZZANTI

BOTOX

Il botulino è indicato per il trattamento delle rughe da espressione (dette dinamiche) della parte superiore del volto. Con il suo uso è possibile ridistendere i muscoli del volto, che con il passare del tempo, hanno subito un rilassamento. È un trattamento che non ha rischi e non c’è bisogno di alcuna anestesia. Tramite un ago, viene iniettata la sostanza, con delle punturine, nella zona da trattare.

I FILLER ALL’ACIDO IALURONICO

L’acido ialuronico è quella sostanza che conferisce alla nostra pelle quelle sue particolari proprietà di resistenza e mantenimento della forma. Una sua mancanza determina un indebolimento della pelle causando la formazione di rughe e inestetismi. È proprio quando la sua concentrazione nei tessuti del corpo tende a diminuire con l’avanzare dell’età che gli inestetismi e le rughe cominciano a manifestarsi sulla pelle delle persone. Il Filler non ha controindicazioni in quanto usa una sostanza che è già presente nel nostro corpo e per questo è molto richiesto per il suo aspetto molto naturale e non aggressivo.

I BIORIVITALIZZANTI

Le biorivitalizzazioni cutanee consistono nell’infiltrazione di varie sostanze in grado di migliorare la qualità e l’elasticità della pelle. La sostanza più usata è l’acido ialuronico che è in grado di richiamare acqua negli strati profondi della pelle e di illuminare il volto. La primavera per questo è il periodo più adatto in quanto, è proprio in questi mesi, che dobbiamo rinnovare la texture della nostra pelle, reidratarla e prepararla per l’avvento dell’estate dove la stresseremo molto, soprattutto per la maggiore esposizione ai raggi solari.

Company Profile LEANA BEAUTY Lugano, qualità e professionalità nei trattamenti estetici. Percorso a 360 gradi per il tuo benessere psico fisico. Ti aspettiamo in un ambiente raffinato e di classe al Central Park di Lugano, a pochi metri dal LAC. Parcheggi a disposizione nell’autosilo interno al complesso. Per info clicca qui

