Amare se stessi tutti i giorni, parola di Tereza Blank

LUGANO - Lo diceva anche il grande imprenditore Jim Rohn, uno non qualsiasi ma colui che scrisse saggi - letti in ogni parte del globo – in cui dispensava consigli per chi desiderava esplorare il proprio io attraverso la crescita personale. Un giorno pronunciò una frase divenuta ormai cimelio della letteratura, ovvero: «Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere».

A pensarci bene Tereza Blank sembra essere partita proprio da qui, e, in un bel giorno si sole si ritrova a Paradiso, tra una chiacchierata e l’altra nasce così un’idea per nulla scontata, soprattutto di questi tempi, “regalare” la sua positività in stories da condividere nei social, con tutti coloro che desiderano consigli del buon vivere, che spazia dalla salute fisica a quella mentale, passando per l’alimentazione e tanto altro, il tutto accompagnato da una precisa filosofia: “Love yourself every day”. Tereza, ogni giorno da Instagram, Facebook e Youtube propone video in pillole che di questi tempi, dove la tv ci imbottisce di cifre e tragedie legate alla pandemia, diventano un vero toccasana.

