OpenDay Supsi: nuove tecnologie e professioni del futuro

L’informatica, la scienza dei dati e, più in generale, le discipline legate ai diversi settori della tecnica ricoprono oggi un ruolo determinante per la crescita della nostra società. Il mercato del lavoro necessita sempre più di professionisti qualificati, figure che rappresentano il motore della capacità innovativa, della competitività e della crescita economica di un Paese, la Svizzera, da molti anni stabilmente al vertice delle principali graduatorie internazionali relative a ricerca e innovazione.

Nell’ambito della settimana di OpenDay SUPSI, mercoledì 9 e sabato 12 marzo 2022 il Dipartimento tecnologie innovative aprirà le porte del Campus Est di Lugano per la presentazione dei suoi cinque Bachelor in Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica e Data Science and Artificial Intelligence.

Un’occasione per scoprire le professioni legate alle nuove tecnologie e le opportunità offerte dai diversi settori dell’ingegneria. Sarà inoltre possibile visitare spazi didattici e laboratori del Campus interagendo direttamente con studenti e responsabili dei corsi di laurea.

La richiesta di figure professionali specializzate nei diversi ambiti della tecnica è in forte crescita e le istituzioni accademiche sono chiamate a fornire risposte concrete arricchendo continuamente la propria offerta formativa. In Ticino, tra le novità più importanti legate a questo settore vi è il EIT Manufacturing Double Degree Master Program: un percorso innovativo grazie al quale gli studenti hanno l’opportunità, unica in Svizzera, di frequentare due semestri presso SUPSI e due semestri presso una delle otto università partner europee ottenendo, alla fine, una doppia specializzazione in ingegneria e un EIT Label Certificate.

Maggiori informazioni relative all’OpenDay e all’offerta formativa del Dipartimento tecnologie innovative sono disponibili online: www.supsi.ch/dti