La carenza di CO2 per le bibite gassate mette in ginocchio alcune grandi aziende

I motivi della carenza della sostanza sono più di uno: innanzitutto l'anidride carbonica viene utilizzata in moltissimi ambiti, come refrigerante, per la conservazione degli alimenti, nell'industria alimentare ma anche e soprattutto nel settore sanitario. L'aumento dei prezzi dell'energia e le difficoltà logistiche hanno fatto impennare i costi, e alcune aziende hanno quindi ridotto la produzione. Quel poco che rimane viene destinato alla sanità. In altre parole, produrre CO2 non è più conveniente. Alcune aziende al momento riescono ancora a produrre acqua e bibite gassate grazie agli stock, ma sono destinati ad esaurirsi presto.