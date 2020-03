Boeing cerca 60 miliardi di aiuti: «Sosterranno l'industria dell'aviazione»

CHICAGO - Boeing è stata esplicitamente citata da Donald Trump tra le aziende da sostenere economicamente nel corso di questa crisi.

L'azienda, in una nota stampa, ha apprezzato il sostegno del presidente e dell'Amministrazione Usa e s'impegna a collaborare con le autorità e il Congresso quando sarà il momento di adottare legislazioni e politiche ad hoc.

A questo proposito il colosso dell'aviazione punta a ottenere un sostegno di almeno 60 miliardi di dollari per l'industria manifatturiera aerospaziale. «Questo sarà uno dei modi più importanti per compagnie aeree, aeroporti, fornitori e industrie per conseguire la ripresa. I fondi sosterrebbero la salute dell'intero settore dell'aviazione, poiché gran parte di quella liquidità sarà usata da Boeing per pagare i fornitori».

«Le prospettive a lungo termine per l'industria sono ancora forti, ma fino a quando il traffico passeggeri globale non tornerà ai livelli normali, queste misure saranno necessarie per gestire la pressione sul settore dell'aviazione e sull'economia nel suo insieme» si legge ancora nel comunicato.