«Ci affidiamo alla medicina, non ai miracoli»

Riferendosi al ribaltamento di Roe contro Wade, ha affermato: «I tempi sono pazzi. È così regressivo». Numerosi stati hanno già reso illegale o sono in procinto di farlo l'interruzione di gravidanza senza eccezioni per incesto, stupro o casi in cui è in gioco la vita di una paziente. «Per puro caso siamo finiti in una posizione tale da poter raccontare la nostra storia. Con la nostra onestà speriamo d'influenzare gli eventi».