Chiama Uber per trasportare droga: arrestato

PROVO - La polizia di Provo, nello Utah, accusa un 22enne di aver sfruttando una corsa di Uber per trasportare quasi 5 chilogrammi di metanfetamina e circa un chilo di eroina. I media locali riferiscono che l'uomo, Edgar Esteban Ramos Valdez, è stato arrestato venerdì dopo aver chiamato un conducente del servizio di trasporto automobilistico privato.

Per sua sfortuna il conducente si è fatto notare da una pattuglia della polizia per il suo stile di guida un po' spericolato, tra distanze di sicurezza non rispettate e cambi di corsia improvvisi. L'agente intervenuto, più che chiedere conto al guidatore, è rimasto colpito dal passeggero: «Appariva molto nervoso e ha fatto movimenti esageratamente furtivi» ha scritto nel rapporto. «Gli ho chiesto cos'avesse e ha dichiarato di stare bene. Non mi ha guardato negli occhi però».

Il comportamento del 22enne ha insospettito il poliziotto che ha chiamato rinforzi. Nel corso della perquisizione del veicolo sono saltati fuori i panetti nei quali era avvolta la droga e il conducente ha confermato che la borsa apparteneva al passeggero. Valdez ora è accusato di possesso di stupefacenti a scopo di spaccio.