Morto Jacques Diouf, direttore della Fao per 18 anni

PARIGI - Jacques Diouf, direttore generale della Fao per 18 anni, dal 1993 al 2011, è morto ieri nei pressi di Parigi. Aveva 81 anni. Lo si apprende da Radio France Internationale, secondo cui l'ex diplomatico senegalese si è spento all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine.

Fu eletto direttore dell'organizzazione per tre volte e pose l'accento sulla necessità di gestire le risorse della Terra che «non si possono trattare come se fossero infinite», come disse in uno dei suoi ultimi interventi come direttore nel 2011.

Dopo la fine del suo mandato alla guida dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la cui sede è a Roma e di cui fanno parte 194 Paesi più l'Unione Europea, è stato consigliere del presidente senegalese Macky Sall e successivamente del presidente guineano Alpha Condé.

Sposato e padre di cinque figli, Diouf era laureato in ingegneria agraria e nel 1978 era stato anche segretario di stato per la ricerca scientifica in Senegal. Tra le sue cariche, anche quella di ambasciatore del Senegal all'Onu.

In un messaggio, il presidente Sall ha affermato che «con la morte di Diouf, il Senegal perde uno dei suoi più valenti figli».