Lotteria di "El Gordo", distribuiti più di due miliardi

MADRID - Come ogni 22 dicembre, si è svolta in Spagna la tradizionale lotteria nazionale natalizia, un evento seguitissimo nel Paese iberico. Si tratta di una lotteria straordinaria che prevede la possibilità che i principali premi, che possono valere centinaia o decine di milioni di euro, risultino distribuiti in diversi punti del Paese, a seconda di dove vengono vendute le centinaia di biglietti con stampati i numeri vincenti.

Per buona parte della mattinata, in molti sono rimasti incollati a televisori, radio e cellulari per sapere come sarebbe stato distribuito il primo premio, chiamato "El Gordo". Quest'anno, i biglietti vincenti sono stati venduti principalmente in una ricevitoria della stazione ferroviaria madrilena di Atocha (per un montepremi complessivo di 516 milioni di euro), ma anche a Las Palmas di Gran Canaria (circa 160 milioni), e nelle località di Santoña (Cantabria) e Ayamonte (Andalusia).

Difficile sapere, informa la stampa locale, a chi è toccato di preciso il "Gordo" quest'anno, visto probabilmente molti dei biglietti vincitori sono stati acquistati da viaggiatori ferroviari.

Una grossa vincita è stata riportata a Basauri (Paesi Baschi), dove buona parte del secondo premio è finito a una squadra di pallamano. Fortunati anche alcuni giocatori di La Palma, isola colpita da una lunga eruzione vulcanica: in tutto sono stati venduti lì 10 biglietti associati a un quarto premio e che hanno fruttato premi per un totale di 200'000 euro.

In totale sono stati distribuiti 2,38 miliardi di euro, divisi in 15'304 premi.

