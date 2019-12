Il trio di Enea Besana in concerto a Jazz in Bess

LUGANO - Questa sera alle 21 Jazz in Bess apre le sue porte all'Enea Besana Trio.

Enea Besana si potrebbe definire come un vero “local hero” che ha mosso i primi passi con la musica nella sua Lugano, dopo aver ricevuto per Natale una batteria dalla nonna materna, pianista e cantante soprano. Così, all'età di 9 anni inizia a studiare lo strumento con il batterista Guido Parini, presso la locale Scuola di musica moderna. A 13 anni inizia il corso pre professionale, affiancando alla batteria gli studi di pianoforte con il leggendario pianista italiano Mario Rusca.

Dopo aver ottenuto il diploma di musica moderna e jazz Enea incontra diversi musicisti professionisti che lo ingaggiano nelle loro band, permettendogli in questo modo di incontrare delle vere leggende come Wayne Shorter, McCoy Tyner, Chick Corea e consentendogli di esibirsi spesso dal vivo, imparando molto da loro, registrando in studio e facendo diverse apparizioni alla radio e alla TV e, la cosa forse più importante, facendo evolvere il suo modo di suonare, creando il suo proprio stile, sia come strumentista che come compositore.

Oggi risiede ad Amsterdam, vera mecca del jazz europeo, dove frequenta il conservatorio Van Amsterdam. «Attualmente gira il mondo con diversi progetti e a Jazz in Bess lo ricordiamo con estremo piacere quale giovane frequentatore delle nostre jam session e siamo particolarmente felici ed orgogliosi di ospitarlo per un concerto a suo nome, proprio qui nella sua città».

Besana sarà accompagnato da Siebren Smink (chitarra) e Omer Govreen (contrabbasso).