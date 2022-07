Ragazzo cade e si ferisce, arriva la Rega

MAGGIA - Si trovava nei pressi nella Cascata del Salto a Maggia. A un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduto sui sassi, rimediando ferite di media gravità. È stato necessario l'intervento dell'elicottero della Rega per trarre in salvo un adolescente confederato protagonista di un incidente verificatosi in riva al fiume poco prima delle 13 di martedì. «Il giovane – conferma Federica Mauri, portavoce della Rega – è stato in seguito ricoverato all'ospedale San Giovanni di Bellinzona per le cure del caso».