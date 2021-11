Presunti reati sessuali, arrestato pensionato

MURALTO - La polizia gli è piombata in casa e lo ha portato via. Sequestrando anche alcuni dispositivi elettronici. Sono scattate le manette negli scorsi giorni per un pensionato di Muralto. L'uomo sarebbe accusato di presunti reati sessuali.

L'ultrasettantenne faceva la spola tra il Ticino e la Thailandia. Proprio nel Paese asiatico avrebbe compiuto parte dei reati. Quest'ultima ipotesi è al vaglio degli inquirenti. A innescare i sospetti della polizia nei confronti dell'uomo sarebbe stata una segnalazione.

Il pensionato, che si recava in Thailandia da oltre un decennio, era proprio in procinto di ripartire per l'ennesima volta. Al momento, però, si trova in stato di fermo presso le strutture carcerarie ticinesi.