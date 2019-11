Ronaldo fa 99 e trascina il Portogallo agli Europei

LUSSEMBURGO - L'ottava partita del Gruppo B - valida per la qualificazione a Euro 2020 - ha sorriso al Portogallo, impostosi 2-0 in Lussemburgo. Grazie a questo successo - maturato in virtù dei sigilli di Bruno Fernandes e del solito Cristiano Ronaldo (99esimo gol in nazionale) - i lusitani si sono qualificati per la rassegna continentale.

Nell'altro match del girone la Serbia non è andata oltre al 2-2 davanti ai propri tifosi contro l'Ucraina. La formazione balcana termina così al terzo posto in classifica (14) - dietro a Ucraina (20) e Portogallo (17) - e disputerà i playoff grazie ai risultati ottenuti in Nations League. Per la cronaca i marcatori dell'incontro sono stati Tadic e Mitrovic da una parte, Yaremchuk e Besiedin dall'altra.

keystone-sda.ch/STF (MARIO CRUZ)