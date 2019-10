«Con le donne sono sia dolce sia seduttore»

LUGANO - Quattro dischi di platino, "Best Swiss Act" agli MTV Europe Music Awards e "Best Hit" con "Adiós" agli Swiss Music Awards di quest'anno: Loco Escrito, al secolo Nicolas Herzig, è il fenomeno latino della Svizzera. E da Zurigo - dove è cresciuto dopo i suoi natali a Medellín, Colombia - è sceso a sud delle Alpi per conquistare anche il Ticino.

Lo ha fatto in occasione del lancio del suo nuovo singolo "María" e in attesa dell'uscita del suo nuovo album "Estoy Bien", in arrivo il 31 gennaio 2020. Abbiamo incontrato questa stella del reggaeton rossocrociato.

Da dove viene il nome “Loco Escrito”?

«È stato un amico che non è più tra noi a darmi il nome Loco Escrito ed è rimasto come un omaggio a lui, che è mancato in un incidente dieci anni fa. È un nome che mi è utile anche in Colombia perché è speciale. La grammatica, infatti, non è corretta al 100% e rimane in testa».

E che cosa significa?

«Loco significa “pazzo”, come me che una volta qui in Ticino ho ordinato un “pazzo” di pizza anziché un pezzo. E “Escrito” vuol dire “scritto”. Quindi “Pazzo Scritto” perché avevo un flow molto pazzo quando facevo rap».

Il tuo nuovo album si intitola “Estoy Bien”, “Sto bene”: segna una nuova fase della tua vita?

«Quattro anni fa ho avuto un incidente molto grave in moto e avevo anche dei problemi coi soldi. Ora, invece, mi sento bene, va tutto bene, la mia vita è cambiata totalmente, ho anche dei soldi per fare dei regali a mia figlia. Per via di questo cambiamento ho chiamato questo album “Estoy Bien”».

Nella Svizzera italiana sei forse un po’ meno conosciuto che oltre Gottardo. Quale canzone dedicheresti ai ticinesi per conquistarli?

«Ai ticinesi dedico il mio nuovo singolo “María” perché è una canzone che a livello stilistico è meno connotata. Non so perché, ma penso che abbia anche un tocco di rock, che non sia esclusivamente latina».

Quando ti vedremo cantare qui?

«C’è molta gente che mi scrive dal Ticino e mi chiede “Quando vieni a fare un concerto qui?”. Voglio farlo! Ho tanta voglia. Arriverà, bisogna solo avere un po’ di pazienza, ma quel giorno arriverà».

Chi sono i tuoi modelli nel panorama reggaeton?

«Non ho dei modelli. Per la mia musica prendo ispirazione dalla vita e dalle storie delle persone. Io del resto non ascolto tanta musica e credo che questo mi serva: mi permette di fare canzoni molto particolari che suonano come Loco Escrito e non come qualcun altro».

Nei tuoi video appari come un seduttore un po’ macho. Nella vita reale conquisti le donne con il tuo lato da seduttore latino o con quello “herzig”, dolce e “carino”?

«Adesso non ho una partner e, a essere onesti, non ho nemmeno il tempo di frequentare una donna. Comunque sono sia seduttore sia carino. Credo che in una relazione ci vogliano entrambe le cose: essere carino quando la tua donna ha bisogno di tenerezza, ma anche l’altra cosa se è quello che la tua donna vuole… sai cosa intendo... a letto (ride).

In amore sei un tipo affidabile?

«Penso di sì. Credo anzi che sia molto importante. A chi pensa che avere molte donne faccia sentire uomo dico che quello che ti fa sentire uomo è avere una sola donna ed essere affidabile».

I tuoi fan sono principalmente latinoamericani?

«Tra i miei fan ci sono molti latini, ma credo siano per un 50% latini e per un 50% persone che non sono latine ma sono appassionate di musica latina. E nei miei concerti adesso vedo anche degli uomini. O hanno capito che ci sono sempre molte belle donne (e io gli dico “fate bene!”) o gli piace la musica».

Ti esibisci spesso in Svizzera, in Portogallo e in America Latina. Quali sono i palchi che ti piacciono di più?

«Mi piace molto fare concerti nella Svizzera tedesca perché non è normale sentire svizzero tedeschi che cantano canzoni in spagnolo. Tuttavia mi piace molto anche esibirmi in America latina o dove comunque ci siano persone che capiscono le mie canzoni perché penso di avere dei bei testi».