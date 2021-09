The Vad Vuc lanciano le pre-riservazioni del loro album live (doppio)

MENDRISIO - Sabato 25 settembre si aprono le pre-riservazioni del doppio cd live realizzato da The Vad Vuc in occasione del concerto-evento al Teatro Sociale di Bellinzona il 25 e 26 settembre 2020.

Il doppio album live sarà in vendita nei negozi e nei principali digital store a partire dal 26 novembre 2021… Ma acquistandolo tramite questa modalità sul sito ufficiale della band, fino al 16 ottobre, «sarà possibile ricevere il disco con una settimana d’anticipo rispetto al resto del mondo». Le copie del disco, in vendita a 20 franchi/euro, saranno numerate e vige l'ordine cronologico per l'assegnazione del numero.

Cerno e soci dicono a proposito di quell'evento: «Abbiamo realizzato il grande sogno di radunare sullo stesso palco più generazioni di The Vad Vuc. Per una notte ancora, tutti quanti abbiamo indossato di nuovo la “maglia” di questa folle squadra che da 20 anni calca i palchi più disparati. Abbiamo suonato e cantato le nostre canzoni, con gli stessi compagni di viaggio che nel corso del tempo le avevano scritte, arrangiate, e incise. Tutto questo è accaduto nel caldo abbraccio del Teatro Sociale di Bellinzona, una cornice suggestiva ricca di arte e storia. Quelle due serate resteranno per noi indimenticabili».