Restate attivi, non isolatevi in casa

CUGNASCO - Non voglio essere una voce fuori dal coro e neppure sembrare un bastian contrario, ma faccio personalmente un po’ fatica con tutte queste prediche e atteggiamenti patetici. Ho un grande rispetto per la situazione, rispetto appieno le direttive sanitarie, ma sono già un po’ stanco del coro di insegnamenti, diciamo un po’ scolastici, che ricevo dalle autorità e dai media. Dobbiamo remare nella stessa direzione, insieme ce la faremo, ho il Ticino nel cuore,... mi sembrano parole a forte impatto ma senza un vero contenuto.

Siamo adulti, capiamo la serietà del momento e vogliamo essere trattati come tali. Un moderatore RSI che durante la trasmissione del mattino mi invita dalla sua cucina a farmi un frullato vitaminico, mi sembra davvero fuori luogo e banale. Una moderatrice che tramite Skype motiva le mamme a redigere un programma da caserma per i propri figli (con alcuni momenti all’aria aperta) fa davvero tenerezza.

Qualcuno mi spieghi perché dobbiamo (già) stare rintanati in casa anche se uscire all’aria aperta (sempre rispettando le distanze sociali) farebbe bene. Uscire con la canoa sul lago, oppure con la barca a vela, fare un giro nei boschi oppure un giro sulla pista di sci di fondo darebbe un senso alla giornata e rinvigorirebbe lo spirito.

Perché dobbiamo sentirci quasi dei contravventori se facciamo dell’attività (individuale benintesi) fuori dalle quattro mura. Qualcuno me lo spieghi, davvero!

Sono fermamente convito che ci vogliono delle regole e che bisogna evitare il contatto, ma ho paura che questo coprifuoco (mediatico e mentale) ci metterà più in crisi della pandemia stessa.

Vi invito a dirmi che ne pensate e a comunicarmi le vostre idee di attività open-air individuali da proporre all’opinione pubblica. Le migliori idee le pubblicherò prossimamente.

Salutoni dal mio giardino!

Testo a cura di Claudio Rossetti

