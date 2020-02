Crociere: dal catamarano al rompighiaccio atomico

LONDRA – Vent’anni fa le navi da crociera prendevano a bordo attorno ai 300 passeggeri e erano per un pubblico scelto. Oggi, interi villaggi si spostano da un porto all’altro con oltre 6 mila persone. Sono per tutti, spesso costa di più restare a casa che di farsi coccolare sulle svariate rotte marittime. Anche se dai cantieri escono ancora dei mastodonti, il vento nel settore delle crociere è cambiato: torna il lusso e l’esclusività. Il concetto di lusso a bordo delle navi da crociera è piuttosto chiaro, anche se ogni compagnia ha un proprio stile ed una propria visione del lusso. Le offerte di crociere che troverete sul web o nei cataloghi sono tutte accomunate dall'eccellenza del servizio, dalla particolarità dell’imbarcazione e dall’ itinerario.

Con le Crociere Silversea o Seabourn, per esempio, potrete visitare a bordo di splendide navi 6 stelle ogni angolo del globo, potrete prenotare un esclusivo giro del mondo, oppure potrete optare per una splendida crociera alle Galapagos o in Sud Africa. Ogni aspetto della vostra crociera sarà curato nei minimi particolari, il maggiordomo a bordo si prenderà cura di ogni vostra richiesta, soggiornerete in una delle tante suites a partire da 27 metriquadrati di superficie, con o senza balconcino, potrete scegliere il profumo che preferite per la vostra cabina, dormirete in splendide lenzuola di cotone pregiato. Tutto questo oltre al solito e conosciuto all inclusive.

A bordo delle navi degli storici cantieri Cunard potrete rivivere il lusso e l'atmosfera tipica dei transatlantici dei primi anni del 1900 quando il trasporto marittimo verso l'America era l'unica soluzione disponibile. La flotta è composta da 3 navi di grande stazza ed ultra moderne, la Queen Elizabeth, la Queen Mary 2 e la Queen Victoria le quali offrono crociere nei vari angoli della terra senza dimenticare, con cadenze mensili, la mitica traversata transatlantica Southampton - New York.

Per gli amanti del mare, per coloro che vogliono respirare l'odore del salino di prima mattina o rilassarsi coccolati dal rumore delle onde, le Crociere Star Clipper organizzano, a bordo di fantastici velieri, rotte verso zone e isole tra le più esclusive del Mediterraneo, oppure nei Caraibi come non li avete mai immaginati. I velieri hanno la possibilità di portarvi in baie esclusive, inaccessibili per le grandi navi da crociera: per esempio alle Barbados, alle Isole Grenadine oppure Windward.

Ma non finisce qui: oggi potete salire a bordo di un rompighiaccio atomico con un prezzo attorno 30 mila franchi oppure per 13 mila seguire per 9 mesi una nave mercantile assieme a mille contanier. Personalmente vi propongo per molto meno un viaggio, sempre molto particolare, sul fiume Po a bordo di catamarano a motore, un trekking in gommone a Venezia oppure, grande novità nel 2020, una crociera a bordo di uno storico veliero sul Lago di Garda.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch