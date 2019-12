Colazione nel centro storico, pranzo nel rifugio

ZURIGO – Insieme ai partner turistici, Svizzera Turismo (ST) lancia in dieci città l’offerta “Mountain Daytrips”. In questo modo, gli ospiti invernali possono raggiungere ancora più comodamente le montagne innevate partendo dai centri urbani. Salire sulle cime alpine, respirare l'aria fresca di una zona sciistica, ammirare il panorama – e ritornare il giorno stesso nel cuore pulsante della città. In sintesi la nuova offerta offre un’esperienza da vivere con i mezzi pubblici ed è prenotabile con un solo clic.

Colazione in un caffè trendy nel centro storico, pranzo nel rifugio di montagna a bordo pista e, in serata, divertimento ai ritmi della città in un bar in voga. All’estero è impensabile, in Svizzera invece fa parte della vita quotidiana. Proprio per questo gli ospiti delle città svizzere possono vivere l’inverno svizzero in modo del tutto semplice e comodo.

In Svizzera è boom del turismo urbano. Dal 2008 al 2018, i pernottamenti alberghieri nelle grandi città sono aumentati del 29,6%. Nel 2018 la quota di mercato delle piccole e grandi città ha già raggiunto il 48,5%. Più della metà degli ospiti nelle città svizzere utilizzano i trasporti pubblici come mezzi principali di trasporto e affermano che i motivi principali di viaggio sono le attrazioni naturali speciali, il relax e il panorama**. Proprio queste sono le esigenze che il prodotto «Mountain Daytrips» vuole soddisfare.

Con la nuova offerta, ST e il settore turistico dimostrano quanto è facile raggiungere la natura svizzera partendo dalle città e quanto è semplice scoprire la Svizzera grazie a treni, autobus e ferrovie di montagna.

Tutte le gite in giornata possono essere pianificate e prenotate tramite il sito ufficiale di Svizzera Turismo: basta scegliere una delle dieci città di partenza che partecipa all’offerta, prenotare un biglietto per la destinazione invernale desiderata… e si parte! È possibile grazie alla stretta collaborazione con i partner FFS e RailAway. Da ognuna delle città si possono scegliere varie categorie di gite, fra l’altro escursioni fino a oltre 3000 metri, tour con viste sui ghiacciai, offerte per famiglie o giri di mezza giornata. Per esempio, da Losanna si può raggiungere la zona sciistica Glacier 3000, da Lucerna la cima del Rigi innevato oppure, da San Gallo, la regione del Säntis.

