Bellinzona, all'ombra dei castelli

I tre castelli, patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO) accolgono il visitatore che anche solo passando fuggevolmente dall’autostrada volge lo sguardo su questa antichissima, fascinosa e dinamica città.

Le rovine su cui sorge il nucleo originario risalgono addirittura al VI millennio a.C., tra le più antiche in Svizzera, recuperate grazie a scavi archeologici che hanno messo in luce - nientemeno - la presenza di un villaggio neolitico.

Ma quel che ci interessa in questa sede è soprattutto la freschezza e la costanza che questa città - già snodo fondamentale in epoca romana e medievale - è stata in grado di mantenere attraverso i secoli, fino ad arrivare fino ai giorni nostri in forma più smagliante che mai.

Spesso e volentieri, come la storia e l’esperienza ci insegnano, i grandi centri urbani che risplendevano maggiormente nel passato remoto si trasformano, dal XIX secolo in poi, in musei a cielo aperto che (soprav)vivono grazie alle loro vestigia, simboli di un’epoca d’oro che mai potrà fare ritorno.

Qui invece ci troviamo di fronte a un’eccezione meravigliosa: ancora oggi la nostra Bellinzona conserva lo spirito e la potenza di un tempo.

Capitale del Canton Ticino, il suo lato industriale accompagna dolcemente le guglie e gli alberi secolari, i pezzi d’arte e le zone green, la sensazione generale di eterna giovinezza che pervade anche il visitatore più abituato ed esperto.

Gli amanti di questa dualità potrebbero trovare conforto in un posto come questo, citato perfino nel Codice Atlantico da Leonardo Da Vinci in persona.

Una doppia vita, arte & storia.

Industria & bellezza.

Una vita dinamica, concretizzata ad esempio in una casetta monofamiliare, sarebbe perfetta in un background simile, considerando che gli affitti costano magicamente alcune centinaia di franchi in meno rispetto a Lugano.

Animi sensibili, genti delle arti, a voi che desiderate aprire la finestra sul medievale senza perdere le comodità del mondo contemporaneo, questo è il posto che fa per voi.

Fateci un pensiero, noi ovviamente siamo sempre a disposizione per la vostra ricerca della Casa dei Sogni.

