Non puoi cambiare tutto… ma puoi cambiare casa!

La lusinga della sedentarietà ci ha fatto la corte - come genere umano - da almeno cinquemila anni e spesso e volentieri abbiamo ceduto alle sue avances.

Ci piace trovare il nostro nido, addobbarlo, mettere le chiavi alle porte e sentirci al sicuro.

Una ricerca ancestrale di quello che forse è un piacere antichissimo, prenatale, innato.

A volte pericoloso.

Il pericolo dell’abitudine e della routinarietà che ci minaccia da ogni angolo buio.

Da ogni ragnatela.

Tutto è in continua evoluzione, l’universo si consuma pian piano e noi ci consumiamo un po’ più rapidamente nella frenesia delle nostre piccole giornate, nell’odio e nell’amore dei nostri piccoli problemi, i problemi di una specie con manie di grandezza e aspirazioni stellari.

E un bel giorno, così dal nulla, out of the blue, il divano non è più così comodo come ieri, la camera è piena di ricordi nostalgici e le pareti sembrano restringersi pian piano come in quella celebre scena di Star Wars.

Sempre lentamente, come un tarlo, mentre percorriamo lo stesso corridoio per lavarci i denti nello stesso bagno per scendere nella stessa cucina, un pensiero prende voce, una domanda prende luce: pigrizia o rischio?

Il cambiamento è rischio. Ma senza rischio non può esserci soddisfazione.

Certo, potreste sentirti triste all’idea di cambiare casa, queste mura che ora ti sembrano strette forse hanno visto nascere i tuoi figli o illuminato le tue romantiche serate.

Incertezza e senso di tristezza sono emozioni comuni.

Fuori dalla nostra confidenza di animali che guardano verso stelle c’è la consapevolezza dell’incertezza, e del fatto che poche sono le cose che possiamo cambiare davvero con la nostra volontà nel corso di una vita.

Ma una certezza c’è.

Piccola. Minuscola.

Ma solida: la casa si cambia.

Basta volerlo.

Rinnovare la scenografia delle nostre giornate è spesso la soluzione che accompagna crescite e mutamenti.

Non bisogna averne paura, ma forse la soluzione è assecondare l’esigenza del cambiamento quando bussa alla porta, quella porta che siamo abituati a vedere tanto spesso da non notarla più.

Come un cambio di taglio, ma meglio.

Un po’ più in grande.

Perché non possiamo cambiare tutto.

Ma possiamo cambiare casa.

