A Carona nasce la super residenza Lugia, design, comfort ed ecologia

Carona è un comune incantato, con il suo nucleo intramontabile e ricco di storia.

Mi è bastato passeggiare all’interno di quelle vie per respirare un atmosfera affascinante fatta di edifici con affreschi e magnifiche graminacee che incorniciano i terrazzi in ferro.

La fontana proprio davanti alla chiesa, in primavera si colora di boccioli in fiore e amerei rifugiarmi un ora in quell’idillio quasi fiabesco.

Oggi il fascino di questi luoghi è stato a poco a poco riscoperto, non si cerca più solo la comodità della città ma si è sempre più affascinati dalla pace e dalla tranquillità che è impossibile trovare in centro.

Passeggiare qui sarà come tornare indietro nel tempo, ma con i servizi di oggigiorno.

L’ambizioso progetto di cui ti racconto è un edificio ideato per fondersi perfettamente con la natura circostante ricreando in un luogo magico un confortevole modo di abitare.

L’idea progettuale prevede l’utilizzo di materiale e finiture in alto standing con standard Minergie P. (edifici a bassissimo consumo energetico) di ultima generazione, e dotato di tecnologie in grado di filtrare gli agenti patogeni, tra cui anche il COVID.

D.

Vivere in luoghi magici e discosti dalle grandi città non significa rinunciare alle abitazioni di ultima generazione progettate con sistemi ecosostenibili e con dettagli di estremo design e raffinatezza.

La posizione alta e predominante consente un panorama oltre la comune concezione, donando un incredibile vista che si estende su tutto il golfo di Lugano.

L’edificio vedrà la realizzazione di ben sette unità abitative.

Per chi acquisterà in questa privilegiata fase ci sarà l’ovvia possibilità di adattare AL TUO GUSTO ogni singolo dettaglio creando esattamente l’abitazione che desideri.

Il primo livello ospita due appartamenti da 3.5 locali con una metratura complessiva di 115 dotati di terrazze di ben 22 mq.

Il 2.5 locali centrale si accomuna al medesimo del secondo livello, con una superficie di 54 mq e terrazze di 23 o 33 mq.

Il secondo piano include due appartamenti di 3.5 locali con una superficie di 99 mq e con terrazze di 36 mq; si compongono da luminosissime zone Living con cucina a vista e immense vetrate che lasciano libero lo sguardo di posarsi sul panorama.

In questo piano è presente il secondo dei 2.5 locali menzionato sopra ed i locali cantine con zona lavanderia.

L’appartamento attico è infine una perla di rara bellezza.

Con i suoi 125 mq si compone da una grandissima cucina con soggiorno separato, doppi servizi e potrai scegliere se inserire una o due camere da letto.

La zona esterna, in parte piastrellata ed in parte fruibile come giardino si sviluppa su bene 118 mq ed include una stupende piscina esterna di 8 metri lineari.

Tutti gli appartamenti dispongono di sistema di riscaldamento combinato agli standard Minergie P che assicura un benessere ottimale oltre un considerevole risparmio economico in termini di riscaldamento, raffrescamento e gestione.

Sono presenti 10 posteggi per le auto.

In più avrai solo l'imbarazzo della scelta su quale vista preferire: dalla maggior parte degli appartamenti potrai godere di panorami stupendi.

Lasciati affascinare da questa meraviglia e goditi in video cliccando qui sopra.

Chiama al +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 per saperne di più oppure visita il sito realizzato appositamente per questa eccezionale operazione immobiliare:

https://www.residenzalugia.ch/

Buoni acquisti!



ViverTi