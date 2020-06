Gli stranieri vogliono vivere in Ticino

“No, non te la faccio così facile”

per arrivare a quella video chiamata c’è stato un lavoro durato molti anni che ci è costato una gran fatica e che ha richiesto una costante tenacia e metodo di lavoro.

Questo immenso lavoro ci ha permesso di avere la totale presenza sul web, a differenza della maggior parte dei nostri competitors, che purtroppo si sono ritrovati spiazzati da un evento immenso come questa recente pandemia.

Dall’inizio della chiusura delle attività commerciali, i miei colleghi immobiliaristi hanno iniziato a capire quanto fosse grave la “falla” della loro scarsa capacità di destreggiarsi nel mondo tecnologico in cui viviamo oggi.

Immagina la classica agenzia immobiliare che vive della visibilità del proprio negozio su di una stradina cittadina, immaginala senza cittadini su quei marciapiedi per così tanti giorni che nel frattempo è cambiata la stagione.

Immagina il 100% di collaboratori frontalieri di queste agenzie immobiliari, tutti bloccati oltre confine e i telefoni che suonano a vuoto.

Immagina i dati degli immobili, fotocopiati in qualche classificatore - ormai impolverato - con poche informazioni e qualche brutta foto fatta con il cellulare; senza che nessuno possa sfogliarli per lunghe settimane.

Questo è quello che è successo alla maggior parte delle agenzie immobiliari.

Non avrei voluto essere “nella pelle” di quegli imprenditori che si sono resi conto di non poter più lavorare, perché il loro sistema è bloccato in un lento e preistorico passato.

I nostri video invece erano lì, pronti.

Pronti da essere guardati sino alla fine, per capire gli immobili nella loro totale forma.

I dati di ogni casa erano impressi sui cellulari dei lettori e suoi loro pc.

Gli annunci hanno continuato ad essere in prima pagina ogni mattina, ogni singola mattina.

Chi aveva questa completezza in Canton Ticino? Nessuno.

E lo possiamo dire con certezza.

Vediamo diverse agenzie che timidamente stanno facendo qualche video “per gioco” per la prima volta, ma senza impegno e costanza e senza un team capace di svolgere il proprio lavoro nella sua interezza, questi restano piccoli impeti di energia che spariscono nel vuoto.

Quante volte abbiamo visto questi timidi tentativi di copiarci, caduti poi nel nulla.

Il Coronavirus ci ha permesso di fare un “crash test” che nessun altro evento avrebbe potuto permetterci di realizzare.

Chiaramente avremmo preferito che questo evento così spaventoso non avvenisse mai per il bene di tutti, ma cerchiamo di vedere una goccia di luce nelle tenebre e ringraziamo della possibilità di aver potuto confermare che la nostra strategia è vincente.

Il primo attico lo abbiamo affittato tramite una video-call, i clienti dopo un assurdo lockdown milanese hanno deciso che non sarebbero resistiti un minuto di più fra il cemento di Milano.

Ed ecco che il nostro amato Ticino è diventato una meta gettonatissima, per scappare dalla caotica Lombardia.

Lo abbiamo già detto, il Covid-19 ha spostato il focus di molte persone, improvvisamente in molti hanno iniziato a dare più attenzione al luogo in cui vivono, all’aria che respirano e al comportamento del proprio Paese.

Il profumo del lago, i panorami mozzafiato e la natura incontaminata sono elementi che non possono più mancare nella vita di chiunque.

La stabilità di un Governo come il nostro che ha saputo far fronte ad un evento epocale, come questa enorme Pandemia ha fatto eco anche nelle regioni attorno a noi.

Ecco perché questo incantevole attico di Ruvigliana ha incantato i clienti che senza battito di ciglio hanno firmato un contratto in 24 ore a seguito di una videochiamata.

Il sogno di ogni broker immobiliare, alla faccia di chi dice che il lusso in Ticino è morto.

Ma non è finita.

Meno di due settimane dopo ho ricevuto un'altra chiamata, ancora una volta una coppia che viveva nella vicina Milano.

Ci siamo conosciuti per un piccolo appartamento di vacanza, abbiamo parlato a lungo e non ho potuto fare a meno di sottolineare quanto la qualità di vita in Ticino sia migliore rispetto alla Lombardia.

Io che in quelle zone fra lo smog e il cemento ci sono cresciuta.

I clienti dopo pochi giorni mi hanno comunicato che dopo aver passato poche ore con me a Lugano non avevano più dubbi, la loro nuova casa sarebbe stata la svizzera.

Non rimaneva altro che trovare un’abitazione cucita su misura per loro, ed ecco che dopo aver minuziosamente selezionato i loro desideri si è materializzato nella mia testa il bellissimo appartamento di Bissone.

Finiture di lusso, dettagli curati e introvabili, piscina privata e posizione fronte lago.

Dalla cucina senti perfettamente il rumore del lago, l’attracco per la barca infine sapevo che sarebbe stato la perfetta ciliegina sulla torta.

È bastata una visita e la casa ha parlato da sola.

Ancora una volta 24 ore dopo avevano il contratto firmato in mano, non un centesimo di trattativa.

Perché ti racconto questo? Perché sono sicura che ci sono moltissimi proprietari immobiliari che non sanno più dove sbattere la testa perché la loro proprietà sembra invendibile o inaffittabile.

Sorrido spesso quando mi dicono, “non ho bisogno dell’agenzia lo faccio da solo”.

Sorrido perché ognuno sa fare il proprio lavoro, e come io non mi improvviso banchiere allo stesso modo un proprietario immobiliare non può improvvisarsi consulente.

Fare il proprio lavoro con costanza, scrupolo e professionalità dà i suoi frutti. Sempre.

Ecco perché se vuoi un risultato devi affidarti a chi sa come parlare con i clienti, chi sa accontentare i loro bisogni evitando che si perdano fra le centinaia di annunci.

Per salvare la tua vendita o il tuo affitto, chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75.

Non perdere l’occasione di avere anche tu bellissimi inquilini di classe che oggi vogliono solo vivere e assaporare la bellezza del nostro bellissimo Ticino, noi sappiamo come trovarli.