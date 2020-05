L’Anti-Speculazione Edilizia è possibile

Ristrutturare un Monastero, per renderlo una stupenda casa pluri-famigliare è stata una scelta audace e perfettamente riuscita nel Comune di Neggio, non senza le sue insidie e difficoltà, ma ti spiegherò meglio più avanti...

Immagina un antico monastero, un edificio che ha contenuto al suo interno una storia spirituale centenaria.

Se i soliti gruppi edilizi Ticinesi, avessero messo le mani su queste mura, avrebbero distrutto tutto per ricavarne appartamenti carissimi, a forma di cubo.

Questi speculatori realizzano immobili tutti uguali e dozzinali, con quell’aria da finto “alto standing”, che per lo più nasconde il materiale più economico del catalogo.

Invece ora ti racconto una storia completamente diversa.

Queste strutture sorsero con lo scopo di accogliere chi scelse di dedicare la propria vita alla preghiera e alla meditazione in un luogo immerso nella natura con una stupenda vista sul lago Ceresio.

Ti racconto la favola del Convento delle suore Domenicane Austriache di Neggio, un luogo sacro che per fortuna è finito “nella mani” giuste.

Con il passare degli anni la maggior parte di questi centri smisero pian piano di esistere, trasformandosi in fori culturali o biblioteche.

Certo è che queste mura non hanno mai smesso di contenere quella magica suggestione che incuriosisce e affascina con uno charme senza tempo.

Immagina ora come due menti brillanti e scrupolose abbiano disegnato con cura e dovizia di particolari, un rinnovo integrale di un monastero.

Lo studio di architettura, ha lavorato fianco a fianco ai committenti e ha realizzato un capolavoro.

L’architetta Alessandra Gandola e Katia Bernasconi alla supervisione dei lavori, si sono occupate di proteggere e conservare ogni singolo dettaglio - così prezioso - della costruzione.

Questa ristrutturazione non ha mai voluto sradicare i tratti tipici e affascinanti che caratterizzano questa proprietà ma al contrario, ha voluto esaltarne le peculiarità.

Da questo edificio nel centro storico di Neggio sono nati 5 appartamenti ognuno diverso dall’altro.

Ognuno di essi ci ha stupito e ci ha piacevolmente sorpreso fin da subito e così è stato anche per i numerosi clienti che ci hanno contatti in poco tempo.

Ogni porta che abbiamo varcato è stata una splendida scoperta, come se stessimo visitando un castello con i suoi ambienti così ricchi di arte e storia.

Gli interni sono stati arricchiti di particolari di design, i dettagli storici e la vista panoramica non potevano che essere tre elementi che combinati insieme si mostrarono fin da subito perfetti e armoniosi tra di loro.

Le proprietà sono state rinnovate con materiali moderni e di vera qualità, che incantavano lo sguardo dei nostri clienti quando si trovavano ad osservare come l’arte moderna si fondesse intimamente con i dettagli antichi e pittoreschi.

Alcuni spazi godono di uno scenario romantico offerto dagli AFFRESCHI RESTAURATI che conferiscono all’ambiente quell’aria magica difficile da trovare altrove.

Tutta questa favola a lieto fine ha però dovuto purtroppo incontrare enormi difficoltà con gli uffici Cantonali preposti alla delibera di questo tipo di lavori.

Le lungaggini burocratiche e gli ostacoli per lo più inutili, avrebbero fatto demordere la maggior parte dei proprietari, se non fosse stato per la tenacia dei committenti, il progetto si sarebbe arenato a metà.

Perché anche altri vogliano coltivare il desiderio di far rivivere luoghi così incantevoli, come fiduciaria immobiliare, riteniamo che ci voglia più sostegno da parte del Cantone per la salvaguardia e ristrutturazione di questi luoghi, che altrimenti restano abbandonati e fatiscenti nella maggior parte dei casi.

Abbiamo trovato per queste meravigliose proprietà e per questi meravigliosi proprietari - dei perfetti inquilini - in poco più di un mese, nonostante il Coronavirus, nonostante ci troviamo in Malcantone (regione strepitosa ma che spaventa molte persone per via del traffico), rendendo felici i proprietari e i clienti, che non vedono l’ora di ridare vita a queste mura.

A differenza delle classiche ristrutturazioni totali, i prezzi degli immobili sono stati tenuti perfettamente in linea con il mercato per l’intelligenza di non voler rendere inaccessibile una simile meraviglia ai più.

Scriviamo questa storia perché vorremmo aiutare altri proprietari di piccole o grandi proprietà che potrebbero risorgere su suolo Ticinese, ma che necessitano di qualcuno che sappia come aiutarli a non distruggere, ma piuttosto a ricostruire.

Siamo immensamente grati a Philippe Daucourt e a André Fässler, due proprietari di casa che ci ha fatto ricentrare le nostre anime, sul tipo di clienti con cui desideriamo lavorare ogni giorno.

Quando una bella favola inizia con amore dall’inizio, lo si vede e lo si percepisce dal primo istante.

La crisi del Coronavirus siamo certi che stia rimettendo in gioco le priorità degli esseri umani e che ci stia dando intimamente una necessità di riappropriarci del bene che vogliamo alla nostra terra, culla in cui viviamo la nostra esistenza.

Con la benedizione di Suor Monika OP e Suor Agnes OP, siamo certi che questo luogo sarà sempre protetto da un amore incondizionato.

Con il nostro mestiere immobiliare desideriamo trovare altre possibilità di far rivivere questa magia in Canton Ticino.

Se possiedi un rustico, una stalla, una cascina, una vecchia casa o palazzina, contattaci.

Assieme a te progetteremo una ristrutturazione con il nostro team di Ti-Ristrutturo e ci occuperemo dalla A alla Z di ridare vita ad un luogo che merita di vedere di nuovo la vita pullulare.

Ci occuperemo di te, dalla richiesta di finanziamento alla banca, alla progettazione, alla ristrutturazione, alla vendita o locazione degli immobili.

Swiss Realty Partners ha quella luce negli occhi che necessiti per rendere unico e magico il tuo sogno immobiliare.

Chiamaci allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 e verremo da te al più presto possibile.