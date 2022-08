Quanti vedono una pubblicità su un quotidiano? Basta sponsorizzarla sul web per esserne certi

Disponibile per Android e iOS è, come ulteriore esempio, la nuova utilissima app del noto brand svedese di mobili e complementi d’arredo in legno. Questa, sfruttando la tecnologia per la Realtà Aumentata, integrabile anche nei filtri di Instagram, permette all’utente di posizionare e visualizzare virtualmente tutti i mobili dentro i veri ambienti di casa propria, per poi acquistarli e riceverli a domicilio.