Sfruttare gli errori della mente per realizzare uno spot efficace: il caso Airbnb

Il Peer pressure effect è invece la “pressione dei pari”. Significa che più le persone rappresentate nello spot assomigliano al target per età, esperienze e aspetti culturali, più il pubblico si sentirà attratto. Bisogna ricordare che, anche per aspetti evolutivi, ci sentiamo più a nostro agio in situazioni e con persone conosciute.



Infine, il Bizarreness effect è la tendenza nel ricordare maggiormente ciò che è ritenuto strano, non comune, come lo spot che abbiamo scritto per Pirmin Murer Falegnameria, usando Batman come protagonista. La sfida, in questo caso, è capire cosa venga ritenuto bizzarro dal nostro target.