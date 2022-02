Hai tanti followers, ma vendi poco? Cosa sono le vanity metrics e come possono diventare utili

Di vanity metrics (o metriche, risultati da ottenere o mostrare esclusivamente per vanità) oggi si parla spesso, in ambito marketing digitale e soprattutto social: ma di cosa si tratta? Le vanity metrics sono parametri che servono a monitorare alcune tipologie di dati, tra cui il numero di followers, di reactions e di impressions dei contenuti. Tutti questi indicatori hanno in comune il fatto di essere fonte di entusiasmo per chi le riceve (qualsiasi aspirante influencer gioirebbe nel passare da 200 a 2.000 followers), nel concreto non sono direttamente collegati alla crescita effettiva e al successo economico dell’azienda.



Vanità, nient’altro che vanità?

Eric Ries, autore del libro The Lean Startup ed esperto in materia, sostiene che non dovremmo affidarci a queste “carezze dell’ego” (non per niente parliamo di vanità), e che sarebbe meglio focalizzarsi su altri parametri, determinanti per la crescita del nostro business. In sostanza, quei numeri che effettivamente ci permettono di interpretare chiaramente la situazione e di agire di conseguenza. Non a caso, vengono definite actionable metrics.

Eppure, se tutti rincorrono questi traguardi di vanità, un motivo ci dovrà pur essere. In effetti, le vanity metrics possono rivelarsi un ottimo punto di partenza. Probabilmente non ci daranno un quadro realistico dello stato in cui si trova il nostro business, ma possono essere lo start che dà il via a un’analisi approfondita e ad azioni efficaci. Ovviamente, solo se inquadrate nel modo corretto.



Vanity metrics: un approccio per renderle utili

Monitorare dati come il numero di follower non servirà a molto, se tale analisi rimarrà fine a sé stessa e si fermerà a questo stadio. Ma se ciò verrà contestualizzato come una prima fase di lavoro, da accompagnare o seguire con l’utilizzo di metriche che offrono dati più precisi e realmente significativi, allora le vanity metrics potranno essere strategicamente utili.

Come abbiamo detto, il dato ricavato dalla semplice misurazione della crescita del numero dei fan/followers è pressoché inutile. Ma diventerà tutt’altro, se inserito in una cornice più ampia: quanti di questi account interagiscono - e in quali modalità - con noi? Sapere di poter contare su una community attiva e su un pubblico interessato, questo sì, è certamente un dato rilevante. Ed è ancora più rilevante constatare quante delle persone che ci seguono diventano effettivamente clienti e quale sia il grado di fidelizzazione rispetto a ciò che proponiamo.

È ovvio che un elevato numero di followers non servirà a nulla se questi non visiteranno il nostro store o, una volta che lo avranno fatto, non si saranno trasformati in clienti o mostrati propensi a un acquisto nel prossimo futuro. Ma ecco come un dato apparentemente inutile può diventare utile, anzi determinante: sappiamo che il nostro brand attira potenziali clienti, che però non compiono il passo successivo, quello dell’acquisto. Il tasso di conversione da follower a cliente è molto basso, dunque. E allora non ci resta che intervenire proprio in questo punto del funnel, del rapporto tra il brand e il potenziale consumatore.

Cosa può indicarci questo dato? Come possiamo risolvere il problema?

In qualità di addetti ai lavori, analizzare questioni come questa, attraverso un approccio che mira a segmentare ogni attività di marketing in parti distinte e misurabili, ci aiuta a rilevare eventuali criticità e a individuare risposte risolutive per rendere sempre fluida ed efficace la comunicazione tra aziende o professionisti e i loro clienti

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.