I brand della moda puntano al Metaverso: le sfilate immersive saranno una realtà?

Il Metaverso è uno dei trend più discussi della strettissima attualità. La sua fase embrionale è in continua espansione, e attira aziende e persone. Basti pensare al recente acquisto effettuato dalla società Metaverse Group: un terreno virtuale di 500 metri quadri, alla cifra di 2,14 milioni di dollari. Questo appezzamento, grande quasi come un campo di basket, si trova nel cuore della Fashion Street di Decentraland e sarà sviluppato per facilitare l’organizzazione di sfilate di moda e la pianificazione di processi di e-commerce in collaborazione con diversi marchi del settore fashion.

Del resto, con il cambio di denominazione da Facebook a Meta, Mark Zuckerberg lo aveva previsto: si assisterà alla nascita di una nuova era di Internet, scandita da un futuro sempre più aperto e interconnesso, in cui il navigatore 3.0 vivrà una nuova e unica esperienza immersiva vicina al reale. E, da attore protagonista, in soggettiva, potrà fare tutto ciò che può immaginare.

Che cosa sta accadendo nel Metaverso in questa fase?

Stiamo registrando un vero e proprio “boom immobiliare”: alcune piattaforme digitali acquistano, utilizzando le criptovalute, spazi e costruzioni digitali attraverso NFT - certificazione di autenticità e proprietà - per costruire o rivendere, in futuro, a un prezzo più alto. Una delle piattaforme più attive, in tal senso, è proprio Decentraland: con più di 90 mila terreni e aree dedicate allo shopping, all’arte e al gioco d’azzardo, attrae anche le maison della moda nella sua Fashion Street, con l’obiettivo di stimolare nuove forme di promozione destinate ai brand con una marcata aura tecnologica, che vogliono quindi sempre restare al passo con i tempi.

Secondo Morgan Stanley - istituto di credito e consulenza americano - il valore del Metaverso per il settore fashion potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari entro il 2030 e, proprio per questo, sempre più aziende di moda si stanno lanciando in questa nuova esperienza sfruttando le piattaforme di gaming, e titoli come Fortnite e Roblox, che sublimano le esperienze di vita reale in mondi virtuali, e in cui l’utente può creare il proprio avatar, socializzare con gli altri users e acquistare oggetti. Basti pensare a Dior, con i suoi avatar in 3D personalizzabili, o a Louis Vuitton, che ha vestito i protagonisti del videogioco League of Legends. E ancora a Gucci, con la vendita della borsa Dyonisus; Balenciaga, Moncler, NikeLand - con le sue sneakers digitali - e infine Vans, che ha creato uno skatepark: un negozio interattivo in cui gli utenti possono anche assistere a veri e propri concerti.

Gli scenari futuri della moda nel Metaverso

Nonostante sia partita la corsa ad accaparrarsi il posto migliore in questi spazi virtuali, è ancora troppo presto per affermare con assoluta certezza cosa diventerà il Metaverso nel prossimo futuro. C'è chi ipotizza si tratti di un mondo in divenire, di un ecosistema virtuale che utilizzeremo nel quotidiano, e chi la ritiene solo una bolla destinata ad esplodere precocemente. Di certo, il Metaverso non rappresenterà un cambio repentino per le nostre vite, perché saranno necessari ancora diversi upgrade tecnologici e alcuni anni per permettere, eventualmente, agli utenti, di metabolizzare questi nuovi scenari e adattarsi.

Per il momento, le voci maggiormente critiche tra chi lo studia da vicino affermano di non aver trovato nulla di esaltante: grafica di bassa qualità e poco divertimento. Intanto però la realizzazione del Metaverso procede con la creazione di ambasciate e cimiteri e persino di “location” per la celebrazione di matrimoni. Insomma, una scommessa sempre più tangibile. Il tempo farà il resto e ci dirà quale sarà il suo destino.

Noi di Linkfloyd siamo sempre attenti alle nuove tendenze. Da qui nasce la nostra propensione ad ascoltare le evoluzioni della Rete, con una particolare attenzione rivolta verso quei trend – tra cui il Metaverso – che possono creare un impatto vincente sulla costruzione dell’identità di aziende e professionisti che vogliono accrescere la loro presenza, online e offline, e dare un impulso decisivo ai loro business.

Contattaci per una consulenza gratuita.



Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.