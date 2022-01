10 cose da sapere per scegliere un dominio efficace per il nostro sito web

Cos'è un dominio e perché è importante?

Il dominio web, o web domain, è l'indirizzo internet di un sito web: si tratta, in altri termini, di quell'insieme di parole contenute tra il prefisso www. e un'estensione di primo livello (.ch o .com, per intenderci). Ma perché è importante? Semplice: il nome dominio è la chiave d’accesso – l’unica, spesso - alla "vetrina" della nostra attività online, ma soprattutto è il primo elemento comunicativo con cui di solito gli utenti si interfacciano. Può, quindi, influenzare la loro percezione nei confronti di un sito e di un brand.

Come scegliere e registrare il giusto nome per il nostro dominio?

Una volta compreso ciò, va da sé che la scelta di un nome dominio efficace sia un'operazione tutt'altro che semplice e immediata: questa decisione implica, infatti, un'attenta riflessione non solo sul brand e sui valori che vuole comunicare, ma anche su tutta una serie di parametri di cui bisogna tener conto per attirare l'attenzione degli utenti e, di conseguenza, il traffico verso il nostro sito web. Cosa fare, allora? Ecco 10 utili suggerimenti per registrare un nome dominio di successo.

1. Scegliere un nome che rappresenti l'unicità del brand

Un nome dominio uguale al naming del proprio brand è sicuramente la scelta vincente, in quanto unico e riconoscibile dagli utenti, che sapranno già cosa aspettarsi dal sito web.





Un nome dominio uguale al naming del proprio brand è sicuramente la scelta vincente, in quanto unico e riconoscibile dagli utenti, che sapranno già cosa aspettarsi dal sito web. 2. Puntare sull'essenzialità

Less is more: un nome dominio breve e semplice da leggere e scrivere è garanzia di successo. Soprattutto perché ha alte probabilità di essere ricordato e trovato facilmente dagli utenti.





Less is more: un nome dominio breve e semplice da leggere e scrivere è garanzia di successo. Soprattutto perché ha alte probabilità di essere ricordato e trovato facilmente dagli utenti. 3. Evitare il più possibile numeri, trattini e caratteri speciali

Per lo stesso principio di prima, parole semplici e prive di ambiguità sono da preferire a quelle più complesse, che rischierebbero di risultare poco leggibili ed efficaci.





Per lo stesso principio di prima, parole semplici e prive di ambiguità sono da preferire a quelle più complesse, che rischierebbero di risultare poco leggibili ed efficaci. 4. Usare la giusta estensione

Nonostante l’estensione .com sia quella più diffusa al Mondo, e .ch quella più usata in Svizzera, oggi esiste un ampio ventaglio opzioni tra cui scegliere. Un'estensione coerente con la natura del sito e con il target di riferimento può aiutare a rafforzare e a comunicare in maniera più efficace il carattere distintivo del brand.





Nonostante l’estensione .com sia quella più diffusa al Mondo, e .ch quella più usata in Svizzera, oggi esiste un ampio ventaglio opzioni tra cui scegliere. Un'estensione coerente con la natura del sito e con il target di riferimento può aiutare a rafforzare e a comunicare in maniera più efficace il carattere distintivo del brand. 5. Assicurarsi che il nome non sia già registrato o non violi il copyright

Si tratta di un passaggio fondamentale nella scelta del nome dominio: per fortuna, i più comuni strumenti di registrazione dei domini ci aiutano a discernere i nomi registrabili. Usarne uno uguale o anche solo simile a quello di un brand esistente, anche se non registrato, però, può portare a reclami per abuso, finendo col produrre la sospensione del sito o perfino un'azione legale.

Per questo, nel caso in cui nutriate un ragionevole dubbio di ricadere in questa fattispecie, consigliamo di rivolgersi a studi legali o registri pubblici/accessibili di brand/nomi registrati.





Si tratta di un passaggio fondamentale nella scelta del nome dominio: per fortuna, i più comuni strumenti di registrazione dei domini ci aiutano a discernere i nomi registrabili. Usarne uno uguale o anche solo simile a quello di un brand esistente, anche se non registrato, però, può portare a reclami per abuso, finendo col produrre la sospensione del sito o perfino un'azione legale. Per questo, nel caso in cui nutriate un ragionevole dubbio di ricadere in questa fattispecie, consigliamo di rivolgersi a studi legali o registri pubblici/accessibili di brand/nomi registrati. 6. Sfruttare (con parsimonia) le keywords

Sebbene sia da prediligere l'uso del nome del brand per il proprio dominio, le keywords sono una valida alternativa: un nome che faccia riferimento ai prodotti/servizi offerti o ad una specifica area geografica di riferimento può essere utile sia in ottica di posizionamento sui motori di ricerca (SEO) che in senso assoluto per l'utente, che potrà chiaramente orientarsi con maggiore facilità nelle ricerche e capire cosa potrà ottenere dal sito web.





Sebbene sia da prediligere l'uso del nome del brand per il proprio dominio, le keywords sono una valida alternativa: un nome che faccia riferimento ai prodotti/servizi offerti o ad una specifica area geografica di riferimento può essere utile sia in ottica di posizionamento sui motori di ricerca (SEO) che in senso assoluto per l'utente, che potrà chiaramente orientarsi con maggiore facilità nelle ricerche e capire cosa potrà ottenere dal sito web. 7. Verificare che sia corretto

Una volta scelto il nome, è bene rileggerlo più e più volte per verificare che rispetti tutti i parametri elencati in precedenza e che non presenti errori di battitura.





Una volta scelto il nome, è bene rileggerlo più e più volte per verificare che rispetti tutti i parametri elencati in precedenza e che non presenti errori di battitura. 8. Registrare dei domini alternativi

Si tratta di un passaggio da non sottovalutare, perché permette di proteggere il vostro brand da eventuali competitor, ma anche di avere maggiori possibilità di essere raggiunti dagli utenti.





Si tratta di un passaggio da non sottovalutare, perché permette di proteggere il vostro brand da eventuali competitor, ma anche di avere maggiori possibilità di essere raggiunti dagli utenti. 9. Agire in fretta

Una volta messi a punto questi suggerimenti, bisogna passare all'azione e registrare il dominio prima che sia troppo tardi: qualcun altro potrebbe precedervi, vanificando la vostra idea iniziale.





Una volta messi a punto questi suggerimenti, bisogna passare all'azione e registrare il dominio prima che sia troppo tardi: qualcun altro potrebbe precedervi, vanificando la vostra idea iniziale. 10. Chiedere consiglio a degli esperti

Come abbiamo visto, sono diversi i fattori da tenere in considerazione per scegliere un nome dominio efficace, e non sempre è utile scapicollarsi per registrarne alcuni specifici, o già presi, o per prendere tutti quelli esistenti con la denominazione prescelta. Per questo motivo, può essere utile rivolgersi ad esperti per avere il giusto supporto e delle soluzioni calibrate sul vostro business e sui vostri obiettivi.

Contattateci e saremo lieti di fornirvi una nostra consulenza gratuita in merito.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.