Dormire bene, quali sono i benefici per la nostra salute?

Quante ore bisognerebbe dormire?

Non è semplice rispondere a questa domanda, in quanto dobbiamo tenere in considerazione diversi fattori: aspetti genetici (alcune persone necessitano di meno ore di sonno rispetto ad altre), l’età (le persone anziane dormono meno dei giovani), le abitudini e la presenza di alcune patologie che richiedono attenzioni mediche specialistiche. In generale, comunque, un individuo adulto deve dormire tra le 7 e le 8 ore, anche se per alcune persone sono necessarie 9–10 ore piene di sonno.

Già dormendo 8 ore si evitano deficit neurologici e comportamentali che potrebbero inficiare la nostra quotidianità. Conta tantissimo anche la qualità del sonno, ovvero non solo quanto si dorme, ma quanto si è riposati la mattina al risveglio.

Anche il modo in cui viviamo durante la giornata e quello che facciamo, specie di sera, possono avere un’influenza importante sulla quantità e qualità del nostro sonno. Un buon riposo notturno è incredibilmente importante per la salute tanto quanto una sana alimentazione e l’attività fisica. Sfortunatamente, il modo di vivere nei paesi occidentali interferisce con i modelli di sonno naturali.

Oggigiorno le persone dormono meno di quanto facevano in passato e la qualità del sonno si è abbassata drasticamente.