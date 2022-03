«Il matrimonio è una cena che comincia con il dessert»

TAVERNE - È proprio vero nella lista delle nostre azioni quotidiane, che ci regalo un benessere infinito, nelle prime posizioni mettiamo un buon pranzo e cena nel nostro ristorante preferito. Nel periodo delle restrizioni, alcuni ne hanno avvertito la mancanza e da qualche settimana poi, questo piacere di condividere un buon piatto è tornata più che mai, meglio se la firma per i nostri palati è prestigiosa come quella dello chef Andrea Cavallasca del ristorante CP Bistrot di Taverne.

La cucina proposta dallo chef Andrea Cavallasca e dal fido Jean Pierre Pedrolini, annovera tra gli altri, la pasta fatta in casa, secondo le ricette apprese negli anni trascorsi accanto ai grandi nomi della cucina Italiana e Internazionale, e come dice bene Andrea: «Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene...».

La selezioni dei vini è curata dal Sommelier Alessandro Tessitore, che spinto dalla passione per il mondo del vino è sempre alla ricerca di nuove esclusive etichette da proporre ai clienti più esigenti.

Il CP BISTROT da Stefy Bordogna si trova a Taverne, in una posizione strategica in quanto si colloca a pochi minuti dall’uscita autostradale di Lugano nord, esattamente nell’oasi della Scuderia Carlo Pfyffer, un moderno centro ippico vero e proprio, punto di riferimento dell’equitazione nazionale e internazionale.

Per concludere, riprendiamo lo slogan tanto caro a Stefana Bordogna: «Lasciatevi guidare in un’esperienza enogastronomica perché un buon piatto e un buon vino ben abbinati sanno regalare grandi sensazioni».

