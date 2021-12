Chef Andrea Cavallasca: ingredienti preziosi per piatti come opere d’arte

TAVERNE - A guida d’un marchio che garantisce qualità, il nome dello chef Andrea Cavallasca - inciso con foglia d’oro su targa di cioccolato fondente - impreziosisce i sofisticati desserts del CP Bistrot di Taverne-Torricella.

In questo tempio del mangiare gourmet, i piatti sono gli altari su cui svettano composizioni culinarie in cui qualità degli ingredienti e ricercatezza degli abbinamenti si uniscono. La vocazione dello chef Andrea Cavallasca dimostra profonda fede nell’eccellenza gastronomica. Per la selezione di vini, spazio all’esperto in materia, ovvero Alessandro Tessitore, profondo conoscitore di una varietà infinita di etichette.

Torniamo in cucina, in questo periodo quali proposte possiamo trovare vere e proprie opere d’arte come la tartare di ombrina su coulis di pesca tabacchiera con spuma di yogurt profumato alla menta e pepe di Sichuan o le ostriche confit su crema di castagne con cavolo rosso e crumble di pan brioche non sono solo frutto di maestria tra i fornelli, bensì di lunghi viaggi alla ricerca delle più eccelse materie prime. Luogo molto apprezzato, il CP Bistrot, la cui titolare è Stefania Borgogna - già stata alla guida del ristorante Capo San Martino - rende anche i pranzi di lavoro un’esperienza estatica.

Per portare l’eccellenza anche a casa vostra, sciabolate il vostro migliore champagne e servitelo col panettone firmato Andrea Cavallasca.

A proposito di…

Il “CP BISTROT da Stefy Bordogna” si trova a Taverne, in una posizione strategica in quanto si colloca a pochi minuti dall’uscita autostradale di Lugano nord, esattamente nell’oasi della Scuderia Carlo Pfyffer, un moderno centro ippico vero e proprio, punto di riferimento dell’equitazione nazionale e internazionale. Al suo interno oltre al “CP BISTROT da Stefy Bordogna”, si trova “CP RESORT”, una moderna struttura alberghiera dotata di tutti in comfort per tutti coloro che desiderano soggiornare nella regione sia per lavoro che per piacere.

Per concludere, riprendiamo lo slogan tanto caro a Stefania Bordogna: “Lasciatevi guidare in un’esperienza enogastronomica perché un buon piatto e un buon vino ben abbinati sanno regalare grandi sensazioni

Per info: www.cp-bistrot.ch

Cucina e Dintorni