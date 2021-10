Al CP Bistrot torna la cena con degustazione di vini

TAVERNE - Palati fini e non tenetevi forte, sono di scena i vini selezionati con un incontro molto invitante, stiamo parlando del connubio per eccellenza, ovvero cibi e vini.

Le cene con degustazione di vini sono un’esperienza unica, da una parte la storia e la tradizione di tutta una serie di vini, in questo caso ad esaltarne i sapori saranno presenti i professionisti di Agriloro.

L’azienda agricola, a conduzione familiare dal 1981, coltiva in proprio 22 ettari di vigna divisi in 11 ettari al Tenimento la Prella di Genestrerio e 11 ettari al Tenimento dell’ör di Arzo. La vigna viene lavorata scrupolosamente nel rispetto della natura, con l'obiettivo di ottenere vini autentici.

Dall’altra abbiamo il ricco menù che porta la firma dello chef del CP Bistrot by Stefy Bordogna. Tutta una serie di portate nella quale ogni piatto viene abbinato a un vino per esaltarne gli aromi e il gusto.

La regola principale della degustazione ad esempio quella di abbinare i sapori opposti ovvero se un piatto è grasso viene abbinato un vino fresco e sapido, invece ad un vino corposo e di carattere vengono abbinati piatti dai sapori netti.

La proposta si compone di ben 9 portate, abbinate appunto a 9 tipi di vino, ogni portata sarà “raccontata” da un esperto, che coinvolgerà i commensali in questa esperienza del tutto unica. Come ci conferma Stefy Bordogna, la stagione fredda sarà la cornice ideale per altri incontri con il buon cibo e i vini esclusivi.

Il “CP BISTROT da Stefy Bordogna” si trova a Taverne, in una posizione strategica in quanto si colloca a pochi minuti dall’uscita autostradale di Lugano nord, esattamente nell’oasi della Scuderia Carlo Pfyffer, un moderno centro ippico vero e proprio, punto di riferimento dell’equitazione nazionale e internazionale. Al suo interno oltre al “CP BISTROT da Stefy Bordogna”, si trova “CP RESORT”, una moderna struttura alberghiera dotata di tutti in comfort per tutti coloro che desiderano soggiornare nella regione sia per lavoro che per piacere.

Per concludere, riprendiamo lo slogan tanto caro a Stefania Bordogna: “Lasciatevi guidare in un’esperienza enogastronomica perché un buon piatto e un buon vino ben abbinati sanno regalare grandi sensazioni

