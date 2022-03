Photoshooting su misura firmati Joséphine Cottet

LUGANO - In Ticino nasce un servizio dedicato alle donne, ragazze e modelle, ideato da Joséphine Cottet, make-up artist & art director, l’abbiamo incontrata per capire di che si tratta

“Con il servizio make-up photoshooting per donne in Ticino, da me firmato, puoi regalarti, regalare o condividere con una donna speciale della tua vita un indimenticabile Beauty Dream che comprende: hair & make-up personalizzato, styling total beauty e photoshooting professionale in studio or outdoor. Un’esperienza di bellezza da vivere e ricordare per sempre!

Invece il servizio Photoshooting Professionale per modelle/i è dedicato a chi desidera realizzare o perfezionare il proprio portfolio per renderlo unico. Un regalo perfetto per chiunque.

Mezza giornata che verrà immortalata per sempre in bellissime foto professionali

L’esclusivo pacchetto comprende: make-up, hairstyling e total beauty project su misura realizzati a regola d’arte dall’excellence Joséphine Cottet. Tu lo sogni, noi lo realizziamo.”

Tutte le info di questo servizio: www.photo-shooting.swiss

Tutte le ultime news di moda le puoi leggere solo su www.fashionchannel.ch (partner di tio.ch)