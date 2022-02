NAPAPIJRI lancia la prima esclusiva capsule con FIORUCCI

MILANO - Nata dalla sinergia fra due icone dello stile made in Italy fin dagli anni Novanta, questa partnership celebra la libertà, il divertimento e l’espressione personale attraverso forme iconiche, stampe all-over, stemmi e un irresistibile look rétro. La passione condivisa dei due brand per la creatività e uno stile anticonvenzionale emerge chiaramente in questa capsule, che rende omaggio da un lato alle favolose stampe che hanno fatto la storia di Fiorucci e, dall’altro, alla passione di Napapijri per un outwear inconfondibile, con un richiamo allo streetwear anni Novanta.

Come spiega Daniel Fletcher, Direttore artistico di Fiorucci, l’ispirazione per questo progetto congiunto “è nata riflettendo sul punto d’incontro dei due marchi. Per me, quel punto è il concetto di esplorazione. Napapijri affonda le sue radici nell’esplorazione della natura e del pianeta, Fiorucci adora esplorare l’individualità e l’espressione di sé. Questa collaborazione riflette la loro comune curiosità nei confronti del mondo”. Sulla stessa linea, Gabriella Busnelli, Head of Design di Napapijri, ricollega lo spirito della collaborazione alle parole di Elio Fiorucci: “Come diceva Elio, ‘questa è un’epoca di grande eleganza, soprattutto perché ognuno è libero di creare la propria immagine. Non c’è più bisogno della ricchezza per costruire un look alla moda, basta la fantasia’. Ed è stato proprio un volo della fantasia a portarci a questa capsule e al sodalizio con Fiorucci: unire il suo retaggio pop ai nostri capi e tessuti tecnici è stato divertimento allo stato puro”.

Protagonista assoluta della capsule è una nuova edizione unisex della giacca Northfarer: l’ultima interpretazione del leggendario anorak Napapijri incarna l’ispirazione della collezione in una silhouette disinvolta, leggera e versatile realizzata in poliestere con il monogramma di Fiorucci stampato all-over, che è ripreso anche nei pantaloncini ciclista, nel top cropped e nella maglia a manica lunga. Al tempo stesso la versione degli Angeli di Fiorucci, appositamente creata per Napapijri, porta una ventata di buonumore a una serie di felpe con cappuccio e pantaloni in jersey, una giacca a vento monocolore e accessori coordinati.

La campagna traduce visivamente lo spirito esuberante ed espressivo che anima la collaborazione, proponendo una realtà virtuale 3D ambientata in un universo alpino parallelo. Il mondo di Napapijri-Fiorucci buca lo schermo con paesaggi montani coperti di erica rossa e cieli rosa che sovrastano torrenti lilla.

NAPAPIJRIxFIORUCCI