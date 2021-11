Villa Milano celebra l’eccellenza del Made in Italy grazie alla collaborazione con Portofino Dry Gin

Villa Milano, storica gioielleria dal 1876, specializzata nella realizzazione di gemelli da polso, presenta un’esclusiva collaborazione con Portofino Dry Gin, il distillato artigianale ultra-premium nato per rendere omaggio alla bellezza dell’Italia e all’eccellenza del Made in Italy. È proprio dall’unione degli elementi che caratterizzano i due brand, l’expertise della maison di gioielli Villa Milano e l’inconfondibile design della bottiglia di Portofino Dry Gin, che nascono due paia di gemelli da polso in edizione limitata.

L’oro bianco e giallo e il topazio sono i materiali preziosi utilizzati da Villa Milano per riprodurre la celebre bottiglia di Portofino Dry Gin sotto forma di gemelli, simbolo di quello stile esclusivo ed elegante che contraddistingue l’italianità. I gioielli sono contenuti in un'elegante custodia di ottone che riproduce la forma di una bottigliera da bar, dove si è soliti esporre il gin. Le due esclusive scatole sono state progettate e realizzate da G Lab, il laboratorio di design che produce «su misura».

Le due coppie di gemelli nascono per uno scopo benefico: il 17 novembre vengono battuti all’asta online tenuta da Charity Stars e sono acquistabili su offerta fino al 21 novembre. Parte del ricavato della vendita verrà devoluto a Marevivo, la Onlus italiana che da più di 35 anni lavora per la salvaguardia e tutela del mare, delle coste e dei loro abitanti.

I fortunati destinatari delle due creazioni di alta gioielleria avranno poi la possibilità di immergersi totalmente nella “Portofino experience” potendo soggiornare per un weekend a Portofino, ospiti dell'Hotel Nazionale. Qui avranno la possibilità di visitare la villa della famiglia Pudel, nella quale si coltivano le 21 botaniche che compongono Portofino Dry Gin e saranno invitati a sceglierne una, piantarla in una parte del giardino per poi ricevere a Natale 2022 6 bottiglie di questo distillato che rappresenta ormai il fiore all’occhiello della Riviera Ligure nel mondo.

«Abbiamo scelto Villa Milano e GLab come partner per questa collaborazione perché condividono i valori della nostra azienda e il messaggio che cerchiamo di diffondere» afferma Ruggero Raymo - CEO e co-founder di Portofino Dry Gin. «Eccellenza, Made in Italy ed eleganza sono gli elementi che ci legano rispettivamente a Villa Milano, storica realtà del lusso che, è diventata simbolo dell’alta gioielleria italiana e dello charme di una città come Milano e, dall'altra a GLab che rappresenta un brand più giovane in cui lo stile nel design e la cura del pezzo unico portano ad un modello "sartoriale"».