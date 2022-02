L’amore vince sempre, anche nella spa

PARADISO - Ai tempi degli antichi Romani era un luogo riservato a pochi, anche se si narra, che con l’acqua non avessero un rapporto per così dire, di frequentazione assidua, tutt’altro…

Secondo quanto scrive Seneca infatti i suoi concittadini anticamente facevano un bagno completo solo ogni nove giorni. Gli altri giorni lavavano solo le braccia e le gambe dopo il lavoro. Dopo alcune faccende che riguardano guerre ecc, i Romani hanno così scoperto il piacere di assecondare i ritrovi balneari comuni, e anche, chi si poteva permettere questo lusso, di avere la propria piscina con terme annesse.

Tornando ai giorni nostri, da una parte le strutture si sono evolute, gli spazi di terme e spa sono sempre più privilegiati da arredi e accessori che sfiorano l’eccellenza, dall’altra ricercano l’unicità delle offerte per chi desidera concedersi qualche ora di totale relax.

A Paradiso, da Tiarè beauty e spa, all’interno della struttura, prende posto uno spazio dedicato alla Spa, e proprio in occasione di San Valentino, sono in programma due proposte molto esclusive.

San Valentino alla spa, come funziona?

Per l’occasione della festa degli innamorati abbiamo due proposte molto allettanti. La sweet, proposta dolcezza, comprende tre ore di permanenza nella Spa, massaggio di coppia con candela al cioccolato, spiedini di frutta e il percorso termale compresa la vasca hydrofuro. La proposta gold invece comprende il massaggio di coppia con olio e oro. Invece del cioccolato la coppia troverà ostriche e champagne ed è compreso il percorso termale con la vasca hydrofuro

Ci sono dei termini per prenotare?

Certamente, le prenotazioni sono da inoltrare entro l’11 febbraio, la validità è estesa fino al 28 febbraio

Tra un massaggio e uno spuntino, siamo convinti che il San Valentino da Tiarè beauty e spa sia indimenticabile

Company Profile

Un mix sinuoso di materiali pregiati e armonici che in pochi istanti offuscano la mente dalla routine e lo stress delle giornate lavorative. I prodotti che accompagnano ogni trattamento per la cura del corpo, sono l’espressione dell’eccellenza. Il fiore Tiarè, simbolo di questa SPA, non è stato nominato casualmente a rappresentare il culto del benessere, ma tutto è stato finemente studiato ad hoc.

TIARÈ SPA a Paradiso, non smette di sorprendere, al suo interno, racchiude un’esclusiva oasi dove trovare rifugio per ristabilire un’armonia spirituale, mentale e fisica. Attorno alla vasca ad idromassaggio, atmosfere lontane, antiche pratiche di salute e bellezza tramandate con sapienza da altre culture, rappresentate dalle molteplici fragranze di thé che si possono scegliere e gustare in questa esclusiva oasi.

