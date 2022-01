Alla scoperta delle nuove tendenze capelli con Toni Pellegrino e Hairlovers Academy

LUGANO - I must hair del nuovo anno by TP realizzano i desideri di chi ama esprimersi attraverso i capelli e arrivano presto in Ticino con la masterclass per hairstylist “Metodo & Collection”.

È una bellezza senza compromessi quella proposta da Toni Pellegrino per il 2022. Tagli, colori e styling fanno rivivere l’humus estetico degli Anni Novanta attraverso un mood contemporaneo e sempre volto a esaltare la bellezza unica di chi li indossa.

A ogni femminilità, il suo stile: sofisticato o disinibito, elegante o dark. In una sola parola, Iconico, come la collezione che ne porta il nome.

I tagli proiettano sui capelli caschetti geometrici e lunghezze voluminose e curly, disegnate intorno al viso per enfatizzarne i lineamenti.

I colori sono vitaminici – il nero si ingolosisce di intriganti note ciliegia, il rosso è intenso, il biondo emana il luccichio dell’oro – e puntano tutto sulla personalizzazione estrema. L’hair color diventa un dettaglio sempre più prezioso per chi desidera valorizzarsi, sperimentare ed esprimere la propria personalità.

Non vedi l’ora di valorizzare la tua bellezza con un hairfit della nuova collezione firmata Toni Pellegrino?

Le proposte della sua Iconic Collection stanno per arrivare nei saloni certificati Hairlovers, cerca il più vicino a te!

E, per i parrucchieri che vogliono portare in salone il Metodo e la Collezione firmati Toni Pellegrino, ultimi posti disponibili in aula il 30 e il 31 gennaio (Lugano).

Tutte le info su Hairlovers Academy.

Company Profile - Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

Toni Pellegrino all'opera