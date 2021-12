L'oro, il metallo più amato e apprezzato di sempre

BIRONICO - Impiegato sin dall’antichità per realizzare splendidi monili e oggetti ornamentali, è stato di fondamentale importanza negli scambi commerciali utilizzato sotto forma di pepite e monete. Conservato oggi nei caveau delle banche centrali esso svolge l’importantissima funzione di riserva di valore per gli Stati grazie alla sua caratteristica di conservare sempre valore nel tempo.

Sotto forma di anello, collier, orecchini o bracciale l’oro si tramanda di generazione in generazione trasmettendo in ogni suo passaggio la storia di chi lo ha indossato. Fondibile infinite volte puó essere trasformato in nuovi monili dal design piú moderno ed attuale. Il suo valore monetario è sempre crescente tanto da annoverarlo tra i beni da investimento.

L’Artista orafo Davide Maule è Maestro nella lavorazione di questo magnifico metallo e nel suo Atelier di Bironico nascono creazioni uniche senza tempo che rendono onore a questo dono della natura.