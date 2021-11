Karen Corda: «Vedo la moda come auto-identificazione del mio essere»

LUGANO - Ormai siamo tutti prigionieri dei social. Cibo, lusso e anche il modo di vestire è condizionato da questi media, ma nel bel mezzo c’è anche chi sceglie ancora i piccoli commerci che con i loro articoli possono essere davvero esclusivi

Karen, passeggiando in città, come ti identifichi nel modo di vestire?

Oserei dire che vedo la moda come un'autoidentificazione del mio essere. Amo prestare attenzione a ciò che indosso perché voglio rimanere me stessa, visto che viviamo in un'epoca in cui rimanere fedeli a se stessi è una sfida quotidiana

Possiamo affermare che non tutti desiderano vestire i propri panni?

Essere se stessi ogni giorni è una bella sfida, a se stessi è una bella sfida. Credo che non sia un segreto che al giorno d'oggi i social media modellano le tendenze della moda moderna. Le persone seguono i fashion blogger o qualsiasi altro influencer che gli piace e spesso cercano di assomigliare a loro.

Per capire il fenomeno puntiamo il dito contro i social dunque?

Anche solo guardare alcune persone di giorno in giorno su Instagram modella il nostro gusto, così quando facciamo shopping, inconsciamente scegliamo articoli basati su ciò che abbiamo visto indossato dalle persone famose. Ecco perché sempre più individui tendono ad essere simili nella loro moda

Il tuo pensiero qual è?

Devo confessare che non mi piace perché uccide l'individualità delle persone. Secondo la mia opinione, è molto meglio rimanere unici e seguire il proprio istinto quando si scelgono i capi. Io lo faccio ed è così che sono riuscita a creare il mio stile unico. Tuttavia, non è così facile!

Anche in una città come Lugano viviamo di influenze?

Si certo che se si vive in una città come Lugano, a volte può essere difficile rimanere unici e fedeli a se stessi. Ad esempio alcune grandi catene di massa più popolari qui a Lugano sono tutt'altro che perfetti per una persona come me. Un grande problema con questi brand è che i loro articoli sono abbastanza basici. Un altro fattore è che sono brand estremamente popolari. Significa che la maggioranza delle persone indossano i loro articoli, quindi non c'è la possibilità di essere unici. Ecco perché mi piace trovare i miei articoli in negozi più piccoli di cui forse non hai mai sentito parlare. Questi negozi possono essere trascurati dalla gente, ma si possono davvero trovare degli articoli incredibili. Inoltre, gli articoli in questi negozi sono unici, e ci sono meno possibilità che anche altre persone li indossino.

Torniamo dunque nei piccoli negozi?

Un altro grande vantaggio dei piccoli negozi è l'esperienza. Si può venire sul posto e effettivamente indossarlo, vederti in uno specchio e, quindi, decidere se ti sta bene o no. Si tratta anche di capire se l'articolo è comodo per te. Mi piace molto anche lo shopping, per questo il processo di provare i vestiti in un negozio è vitale per me! Tuttavia, le citate grandi catene spesso non offrono questa possibilità di provare un capo. Perché? Perché c'è un problema con le taglie; spesso, trovo difficile ottenere la taglia di un articolo di cui ho bisogno, quindi l'unica opzione rimasta è ordinare online e provarlo già a casa. Questo uccide l'esperienza per me, quindi non piace.

Karen, puntiamo tutto sulla nostra immagine unica?

Voglio sottolineare ancora una volta che per me la moda è un modo per esprimermi, mostrare alle persone intorno a me chi sono; apprezzo anche il processo di provare il capo perché voglio sapere se è comodo o no. Tuttavia, è abbastanza impossibile farlo nelle grandi catene. Ecco perché cerco di essere creativa e di abbracciare le piccole imprese che possono arricchire il mio guardaroba con alcuni pezzi incredibilmente unici e comodi.

Per concludere dove possiamo seguirti?

www.instagram.com/thekarencorda/