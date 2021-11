Bellezza, tra sogno e visione con Toni Pellegrino e la sua “Iconic Collection”, presto in Ticino

LUGANO - È un visionario dalle infinite risorse Toni Pellegrino, l’hairstylist che con determinazione e talento sta guidando l’evoluzione della figura del parrucchiere e del suo metodo di lavoro. Non più rigide regole e schemi, ma arte e scienza, che sui capelli danno forma a un’idea di bellezza sempre esclusiva e sartoriale.

Una filosofia che per anni ha portato l’hair Artist sul piccolo schermo, alla platea di “Detto, Fatto”, e che gli ha aperto le porte delle fashion week di Milano e Londra, alle quali prende parte lavorando in backstage con stilisti di fama mondiale. Tantissimi gli editoriali su riviste nazionali e internazionali e i saloni – 13, per la precisione – che portano la sua firma nelle più belle città italiane.

Conquistata l’Italia, Toni è pronto a svelare i suoi segreti ai parrucchieri della Svizzera e a fare innamorare le donne dei look proposti per questa stagione fredda. Quelli della sua “Iconic Collection”, che rivelerà durante l’attesissimo percorso formativo per parrucchieri in Hairlovers Academy – il 14/15 novembre 2021, il 30/31 gennaio e il 13/14 marzo 2022. Tagli, colori e styling che reinterpretano lo stile Anni Novanta, quello della cultura pop, per esaltare ed esprimere ogni sfaccettatura della femminilità.

Tagli corti e lunghi si lasciano valorizzare da nuance di grande fascino – nero ciliegia, rosso Tiziano e castano dorato – per poi prestarsi a nuove interpretazioni con styling e acconciature.

Hair look tra sogno e visione, sempre in una perfetta armonia d’insieme.

Stai già sognando con noi?

Queste incredibili proposte di bellezza stanno per arrivare nei saloni in Ticino certificati Hairlovers.

Se invece sei un parrucchiere e desideri imparare i segreti del metodo Toni Pellegrino per la tua crescita è quella del tuo salone, riserva gli ultimi posti in aula. Mail > info@hairlovers.academy, Whatsapp > +41 79 726 45 11.

Company Profile Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

fashionchannel