La mia esperienza alla SPA di TIARÈ…

Esistono i collezionisti di figurine e oggetti molto bizzarri, e ci sono anche coloro che per passione girano le SPA di mezzo mondo, e che amano dare il loro pensiero assegnando le fatidiche stelline.

Paola, ha voluto raccontarci la sua esperienza in un luogo che fin dai tempi dei Romani era assai frequentato. Coinvolgendo anche la sua amica Sara in un simpatico video

Paola come hai scoperto questa SPA proprio da noi, a Paradiso?

Leggendo i vostri articoli sono stata incuriosita da questo luogo, che ho trovato subito molto accogliente e soprattutto a pochi passi da casa

Ci dicevi che sei una collezionista seriale di SPA

Direi che quando scelgo di andare in vacanza, che sia estate o inverno, meglio nella stagione fredda, prediligo le località che ospitano proprio questo genere di struttura, ciò dove posso ritrovare tanta serenità e benessere

La tua esperienza da TIARÈ a Paradiso

Sono stata letteralmente rapita. Tutta una gradita sorpresa. La SPA è molto accogliente e molto intima. al suo interno è racchiusa un’esclusiva oasi dove trovare rifugio per ristabilire un’armonia spirituale, mentale e fisica. La vasca idromassaggio…, e tutto attorno atmosfere lontane, dove si respirano antiche pratiche di salute e bellezza tramandate con sapienza da altre culture, rappresentate dalle molteplici fragranze di thé che è possibile scegliere e gustare.

Perché secondo te consigliare la SPA di TIARÈ?

Il periodo è propizio, da una parte il freddo che sta conquistando il suo naturale spazio, dall’altra l’esigenza di trascorrere istanti in pieno relax, sorseggiando anche un buon spumante in coppia. Il mio consiglio considerato che si avvicina il Natale, è quello di regalare un buono proprio per accedere a questa meravigliosa SPA

Qualche tempo fa abbiamo anche incontrato le promotrici di questo “Paradiso”, e ci avevano detto che…

La scelta di offrire servizi per la cura del corpo e una SPA, sotto un unico tetto, ha un obbiettivo ben preciso per noi di “Tiaré”, ovvero arginare i ritmi frenetici e le pressioni di vario genere che ogni giorno viviamo, perché queste hanno un effetto logorativo non indifferente.

Diventa una vera e propria necessità quella di fermarci e dedicarci a noi stessi, con trattamenti specifici per la cura del nostro corpo e i rituali nella SPA, luogo in cui ritrovare il proprio equilibrio psicofisico, perché il paradiso è quando sei rilassato: il rilassamento totale è “Tiarè” a Paradiso.

TIARÈ SPA a Paradiso, non smette di sorprendere, al suo interno, racchiude un'esclusiva oasi dove trovare rifugio per ristabilire un'armonia spirituale, mentale e fisica. Attorno alla vasca ad idromassaggio, atmosfere lontane, antiche pratiche di salute e bellezza tramandate con sapienza da altre culture, rappresentate dalle molteplici fragranze di thé che si possono scegliere e gustare in questa esclusiva oasi.

