“Metodo&Collection”: l’arte di Toni Pellegrino arriva in Svizzera, in esclusiva Hairlovers Academy

LUGANO - Dalla tv italiana e le fashion week più esclusive, direttamente alla cattedra di Hairlovers Academy: l’hair artist d’eccellenza Toni Pellegrino è pronto a portare i suoi segreti e la sua arte nei migliori saloni coiffure con il corso “Metodo&Collection”.

Questa stagione fredda (e non solo) gli hair look più amati saranno forgiati sul Metodo Toni Pellegrino - che rende celebre e apprezzato il lavoro dell’hairstylist e del suo team a livello internazionale: addio rigide imposizioni o scelte casuali, è il momento di valutare e comprendere i perché di ogni scelta stilistica e reinterpretare le mode con personalità e personalizzazione.

Ma cosa ci aspetta in salone e sulle chiome di star e modelle?

Le tendenze volgono sempre più lo sguardo alla sartorialità, alla femminilità e all’eleganza, nonché all’armonia di forme e colori del viso e dei capelli. Esattamente ciò che troviamo nella Iconic Collection di Toni Pellegrino, ispirata alla bellezza raffinata degli Anni Novanta e adatta a esprimere attraverso i capelli tutte le declinazioni della femminilità.

Il Metodo e la Collezione firmati Toni Pellegrino arriveranno in Ticino e in Hairlovers Academy il 14/15 novembre 2021, il 30/31 gennaio e il 13/14 marzo 2022: per i parrucchieri ci saranno 10 look completi con innovative tecniche da scoprire - tra tagli, colorazione e styling - più uno sguardo alle acconciature sposa più glamour del momento.

Il primo appuntamento vedrà in aula con Pellegrino anche Salvo Binetti e Gessica Maltese.

Con questo percorso formativo esclusivo, articolato in tre masterclass da due giorni ciascuna, l’alta formazione firmata Hairlovers si arricchisce così di un evento senza precedenti per portare Arte&Scienza al servizio dei parrucchieri e della bellezza di ogni donna.

Un passo in avanti verso la crescita del parrucchiere - che potrà semplificare il suo lavoro e migliorare le performances del salone a 360° - e verso la felicità di ogni cliente, che godrà di proposte di stile sempre più uniche e personalizzate.

Per riservare uno dei 12 posti disponibili in Academy (Lugano) al corso per hairstylist con Toni Pellegrino scrivi a Mail > info@hairlovers.academy, Whatsapp > +41 79 726 45 11.

