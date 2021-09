Angelo Renzetti, dopo il calcio un futuro da attore?

LUGANO - Dopo avere speso anni alla guida del FC Lugano, Angelo Renzetti si è calato nel ruolo di attore con grande entusiasmo. Insieme all’estetista Cinzia Comalli di Lugano ha trascorso un pomeriggio spensierato in Via Nassa, per una serie di acquisti “scenografici” presso King abbigliamento. Tra una ripresa video e l’altra, si è concesso anche per un’intervista molto particolare e sintetica...

Il tratto principale del suo carattere?

«Il coraggio e la generosità».

La qualità che preferisce in una donna?

«Sicuramente la femminilità».

Il suo sogno di felicita?

«Trovare un equilibrio permanente».

La figura sportiva che ammira?

«Roger Federer, per la sua bravura e umiltà».

Cosa non deve mancare nella sua valigia?

«L’ipad».

Cosa non deve fare una donna per conquistarla?

«Non deve assillarmi».

Il suo principale difetto?

«Sono un uomo impaziente».

La sua squadra del cuore?

«Il Lugano e la Juventus».

Una frase per la sua mamma?

«Sei sempre stata il mio punto di riferimento».

Quello che vorrebbe essere?

«Un buon mediatore».

Il libro suo preferito?

«Non leggo libri, la mia preferenza è per i quotidiani».

Quello che detesta?

«Falsità e ipocrisia».

Da grande Angelo Renzetti sarà?

«Un uomo sereno».

Per concludere il suo motto?

«Solo chi osa rischiare è veramente un uomo libero».