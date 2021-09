Le eccellenze del Ticino sfilano sul red carpet di Venezia 78

MONTECENERI - Nel suo atelier di Bironico nascono pezzi unici ed esclusivi ricercati da una clientela internazionale, gioielli che come in altre occasioni del passato ancora una volta sono stati protagonisti ad alti livelli.

La giovane e bella attrice e scrittrice romana Claudia Conte ha scelto di indossare sul tappeto rosso una strepitosa collana in perle Australiane e oro 18kt con incastonati ben oltre 1000 diamanti e dei preziosi orecchini anch’essi in oro e diamanti a completare la parure. L’attrice è stata anche madrina e presentatrice del prestigioso premio “Women in Cinema Award”, un riconoscimento nato per valorizzare le donne che si sono distinte nel mondo del cinema, della moda e nell’ambito dei diritti umani, evento che si è svolto proprio nei giorni clou del Film Festival.

Invitato come partner della manifestazione, il nostro Artista orafo Davide Maule ha avuto l’onore di partecipare alla serata di gala tenutasi nella favolosa location dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia che ha visto tra le donne insignite del prestigioso riconoscimento la famosa stilista italiana Alberta Ferretti, l’attrice francese Virginie Efira e l’attivista afghana Zahara Ahmadi alle quali l’artista ha donato un anello in argento da lui appositamente realizzato raffigurante il leone alato della serenissima imbracciante una spada, un rifacimento di un antico anello veneziano portatore di forza e fortuna.

Orgoglioso di aver avuto l’opportunità di valorizzare le donne anche durante questa meravigliosa manifestazione, Davide Maule è pronto a realizzare altri capolavori che faranno il giro del mondo.

fashionchannel