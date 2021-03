Stress da pandemia, come sconfiggerlo? I rimedi naturali in nostro aiuto

BIRONICO - Buongiorno a tutti, nello scorso articolo (leggi qui) articolo abbiamo parlato del potere terapeutico dei fiori australiani, in particolare dell’Emergency, Anti-Stress e Ottimismo... E continuiamo a consigliarli per far fronte a questo periodo di vita che mette tutti noi alla prova ... abbiamo assistito al debutto ma non ne conosciamo il seguito. Siamo ormai in primavera e la natura ci sta regalando tutta la meraviglia dei fiori colorati e profumi inebrianti.

Le giornate sono più lunghe e luminose e aiutano a essere più sereni, invitano alle attività all’aria aperta, a una rinascita, ad avere voglia di ricominciare, dall’altra gli sbalzi della meteo e temperatura possono portare a stati di ansia, nervosismo e insonnie anche a causa del cambiamento di melatonina e ormonale.

Molto conosciuta è infatti la correlazione degli effetti della primavera sulla psiche. Ne siamo testimoni ogni giorno in farmacia e sempre più clienti ci chiedono aiuto per superare questa fase. Mani che tremano, crisi d’ansia, panico, insonnie, sono molto frequenti. Soprattutto in questo preciso contesto. A tutto ciò si sommano le prime allergie dovute ai pollini ...

Inoltre, a causa della pandemia si sta instaurando tra le persone una sorta di derby tra chi è per le aperture e chi contro, per chi è pro vaccino e chi no.

Amici e conoscenti che litigano e che polemizzano sui social... Situazioni surreali e tristi conseguenze di una grande stanchezza generale. Ma oltre che a seguire le raccomandazioni dei medici e a proteggerci cerchiamo di convivere con questa situazione. Proteggiamo la nostra mente che è alla base di tutto.

Come personale sanitario e del benessere dobbiamo essere le guide per aiutare a stare meglio, ad ascoltare e a consigliare. Anche le persone forti di mente e carattere subiscono sempre di piu gli effetti nefasti di questo periodo vuoi per le restrizioni, per le perdite economiche o semplicemente per la mancanza di chiarezza e sicurezza.

Cosa fare per cercare di non soccombere e rompere questo cerchio vizioso?

Abbiamo fatto “un giro in farmacia“ per cercare di trovare rimedi naturali fitoterapici e omeopatici che possano andare bene a ogni persona.

Tisane a base di erbe per aiutare l’insonnia legata all’ansia

Sédatif PC (prodotto omeopatico) per gli stati di ansia durante la giornata

Olio essenziale di lavanda (per un effetto calmante, da mettere due gocce sul cuscino o sotto la pianta del piede o diffondere in casa)

Nutri-Withania di Nutriva (complemento alimentare per la stanchezza fisica e mentale) o

Biovigor anche per la stanchezza fisica e mentale

Per informazioni supplementari e trovare il vostro combinato specifico chiamateci senza esitare. Noi ci siamo.

Inoltre ricordiamo di praticare attività fisica (passeggiate ossigenanti), avere una buona igiene alimentare, di arieggiare la stanza prima di andare a dormire, e di fare tutto ciò che vi rilassa (lettura, musica, ecc). La Natura va avanti e dobbiamo farlo anche noi. Con coraggio. Ognuno ha il suo punto di vista, ma metterci l’uno contro l’altro non aiuta ... crea solo aggiunte di situazioni spiacevoli di disagio, stress e paura.

Non da ultimo, se le situazioni sono gravi rivolgetevi al vostro medico di fiducia, non aspettate troppo tempo, osare chiedere aiuto è una forza e non una debolezza. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi al meglio.

Scrive Leila Fedulov