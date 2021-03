Stress da pandemia: il potere terapeutico dei fiori australiani

BIRONICO - Quante volte ci siamo trovati ad affrontare momenti psicologicamente difficili e pesanti in cui sentiamo il bisogno di un sostegno immediato ed efficace senza utilizzare dei veri e propri medicamenti calmanti come per esempio le benzodiazepine che possono creare dipendenze ?

Tra i tanti rimedi naturali che abbiamo a disposizione desidero parlarvi di 3 combinati di Essenze floreali australiane, preparati pregiatissimi, ottenuti utilizzando i fiori australiani raccolti da piante che crescono in luoghi non contaminati.

EMERGENCY

STRESS STOP

OTTIMISMO

Inizio dall’ EMERGENCY un preparato con diverse essenze indicato per qualsiasi sconvolgimento emozionale e fisico, poiché ha un effetto calmante sulla mente, sul corpo e sulle emozioni nei momenti di crisi più o meno importanti. Allevia rapidamente la paura, il panico, lo stress mentale e fisico e aiuta a riprendersi dallo shock di una notizia sconvolgente.

Il secondo preparato essenziale è lo STRESS STOP che aiuta a rilassarsi e a eliminare gli stati d’ansia dovuti allo stress e alle pressioni quotidiane esterne come quelle che subiamo in questo periodo ... ma anche in caso d’insonnia, di preoccupazioni per il lavoro, studio o una relazione intima ...

Un terzo aiuto importante è OTTIMISMO che aiuta ad eliminare le convinzioni negative, il sabotaggio e la paura della mancanza in generale. Molto utile per quando ci si sente scoraggiati o di hanno pensieri negativi.

Oltre a questi combinati ne abbiamo molti altri in farmacia, tutti indicati per sostenerci nelle varie problematiche soggettive e modulabili a ogni situazione ed emozione. Sono spray orali che possiamo tenere comodamente in borsetta o in una tasca della giacca adatti ovviamente sia per le donne che per gli uomini.

Oltre a un lavoro personale interno, meditazione, sport, nutrizione sana, musica, lettura di un buon libro e quant’altro aiutiamoci senza imbarazzo ad utilizzare con fiducia ciò che la Natura ci offre. Siamo umani con le nostre debolezze, fragilità, emozioni contrastanti... Parliamone liberamente.

Siamo a vostra disposizione per consigliarvi al meglio. Telefonateci allo 0919461220 o via email: pharmabironico@bluewin.ch

Scrive Leila Fedulov