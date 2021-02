Hairlovers Academy presenta Beauty R-Evolution, l’innovativo corso di consulenza per Hairstylist

LUGANO - Il sistema risponde alle sempre più attuali e specifiche esigenze di crescita del parrucchiere arricchendo di valore il lavoro in salone.

Un team d’eccezione e oltre dieci anni di esperienze trasversali nei settori dei capelli, della moda e del beauty, condensati in 2 giornate di alta formazione.

L’obiettivo? Fornire al parrucchiere competenze e strumenti necessari alla creazione di progetti bellezza realmente personalizzati sull’identità cromatica e sulla personalità di ogni cliente.

La formula è semplice ed efficace, come ci racconta l’image expert Valentina Indelicato, ideatrice del metodo: Identità + Armonia = Bellezza al quadrato.

Durante le lezioni, che mixano teoria e pratica, imparerai la tecnica dell’ascolto attivo - in grado di far emergere l’identità e i desideri della cliente - scoprirai lo straordinario potere del colore con il suo sbalorditivo “effetto make up naturale”.

Imparerai ad individuare le dominanti cromatiche di ogni cliente e la relativa stagione armocromatica di appartenenza, sulla base delle quali realizzare progetti capelli sempre personalizzati e valorizzanti.

Imparerai ad osservare le tue clienti con occhi nuovi e renderle pienamente consapevoli della propria unicità e felici. È una promessa!

B-RE è un corso unico nel suo genere perché trasferisce ai professionisti dei capelli specifiche competenze della consulenza d’immagine, puntando solo a ciò di cui il parrucchiere ha realmente bisogno per incrementare il valore reale e percepito del lavoro in salone.

E, per iniziare subito la tua “rivoluzione” avrai a disposizione il KIT di lavoro B-RE per il salone + due mesi di tutoring da parte della docente.

Il corso di Armocromia per hairstylist Beauty R-Evolution prevede dodici ore di alta formazione presso la Hairlovers Academy di Lugano. O su richiesta private, presso il vostro salone.

